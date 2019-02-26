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15:16 (мск), источник: Р-Спорт

Молодежь «Локомотива» обыграла «Спартак» в матче первенства России

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Московский «Локомотив» обыграл столичный «Спартак» в перенесенном матче второго тура молодежного первенства России по футболу.

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Встреча, прошедшая на поле «Локомотива», завершилась со счетом 2:0.

Изначально встреча должна была состояться 3 августа, но была перенесена из-за участия молодежной команды «Спартака» в турнире в Китае.

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