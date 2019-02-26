Молодежь «Локомотива» обыграла «Спартак» в матче первенства России
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Московский «Локомотив» обыграл столичный «Спартак» в перенесенном матче второго тура молодежного первенства России по футболу.
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Московский «Локомотив» обыграл столичный «Спартак» в перенесенном матче второго тура молодежного первенства России по футболу.
Встреча, прошедшая на поле «Локомотива», завершилась со счетом 2:0.
Изначально встреча должна была состояться 3 августа, но была перенесена