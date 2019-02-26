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15:39 (мск), источник: ТАСС

Около 17 тыс. болельщиков ожидается на матче РПЛ между «Уралом» и «Зенитом»

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Порядка 17 тыс. болельщиков ожидается на матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уралом» и петербургским «Зенитом». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба.

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Матч 18-го тура чемпионата России по футболу «Урал» — «Зенит» пройдет 2 марта на стадионе «Екатеринбург-Арена», вмещающем более 35 тыс. зрителей.

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Начало встречи запланировано на 11:30 мск.

«В настоящий момент мы не открыли продажу на сборные и разборные трибуны, в настоящий момент задействуем ту чашу стадиона, которая является основной, — сказали в пресс- службе. — На временных трибунах мы планируем разместить болельщиков команды гостей, если спрос будет превышать предложение, то мы, конечно же, откроем временную трибуну и для наших болельщиков. В настоящий момент реализовано более 10 тыс. билетов без учета гостевого сектора, всего мы ожидаем, что общее количество болельщиков на первый матч после перерыва составит около 17 тысяч».

«Урал» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка в 17 матчах. «Зенит» лидирует с 33 очками в активе.

Премьер-лига 2018/2019Тур 18, 2.03.2019, 11:30

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