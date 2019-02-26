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15:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Хохлов: Не могу сказать, что «Динамо» будет играть тупо одной тактикой

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвёл итоги зимних тренировочных сборов в преддверии возобновления сезона.

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Источник: РИА "Новости"

«Ту работу, которую мы запланировали, даже с учётом погодных условий, мы выполнили. В плане физической подготовки всё нормально, в плане тактики тоже многое улучшилось. В позиционном нападении тоже есть прогресс, но ещё есть завершение. Мы наигрывали тактику игры в четыре защитника, будем стараться не отходить от своей игры, но и учитывать все слабые и сильные стороны соперника. Не могу сказать, что мы будем тупо одним тактическим построением играть. Возвращаемся в Москву, будут два выходных, потом пройдём медосмотр и готовимся к матчу с “Уфой”», — сказал Хохлов в интервью клубному телевидению.

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