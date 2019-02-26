Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Кардифф Сити
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:45
Хаддерсфилд
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
22:45
Лестер
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
23:00
Ньюкасл Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
25.02
РБ Лейпциг1
Хоффенхайм1
Футбол. Зарубежный
25.02
Жирона0
Реал Сосьедад0
Все события
Фоторепортажи
9Российские баскетболисты добыли путевку на Кубок мира
19Жены, фанаты, адвокаты. Кто поможет Кокорину и Мамаеву
16:01 (мск), источник: Матч ТВ

Гендиректор «Крыльев Советов» рассказал о состоянии команды накануне матча с «Локомотивом»

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал о состоянии команды накануне матча 18-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Команда сейчас находится на сборе в Турции. Прилетит в предигровой день сразу в Москву. Все игроки в строю, тренируются в общей группе. Травм нет. Единственный, кто травмирован — Мияйлович, который еще давно получил травму и выбыл до конца сезона, — сказал Шашков.

Напомним, «Локомотив» примет «Крылья» 2 марта в Москве. Начало встречи — 16:30 (мск).

Источник: sport24.ru

Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «И кто за эту порнографию ответит?» Нурмагомедов призвал власти Дагестана разобраться со спектаклем
Адвокат брата Кокорина: «Реального срока не будет»
«Как запасная?» Медведева и Туктамышева остались вне сборной
Российский нападающий побил личный рекорд результативности в НХЛ
Панарин и Бобровский закончат сезон НХЛ в «Коламбусе»
Дело Васильевой: новая попытка суицида российского биатлона
Самая сексуальная теннисистка мира показала новые фото (фото)
Кому верить? Почему федерация мучает Медведеву и Туктамышеву
Жены, фанаты, адвокаты. Кто помогает Кокорину и Мамаеву (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь