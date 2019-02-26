Гендиректор «Крыльев Советов» рассказал о состоянии команды накануне матча с «Локомотивом»
Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал о состоянии команды накануне матча 18-го тура РПЛ с «Локомотивом».
Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал о состоянии команды накануне матча 18-го тура РПЛ с «Локомотивом».
— Команда сейчас находится на сборе в Турции. Прилетит в предигровой день сразу в Москву. Все игроки в строю, тренируются в общей группе. Травм нет. Единственный, кто травмирован — Мияйлович, который еще давно получил травму и выбыл до конца сезона, — сказал Шашков.
Напомним, «Локомотив» примет «Крылья» 2 марта в Москве. Начало встречи — 16:30 (мск).
Источник: sport24.ru