РПЛ допустила поле «Казань-Арены» к проведению матчей чемпионата России
МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Комиссия Российской
МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Комиссия Российской
Ближайший матч на «Казань-Арене» пройдет 2 марта, где в рамках 18-го тура чемпионата России «Рубин» сыграет с грозненским «Ахматом». 6 марта в ответном матче четвертьфинала Олимп — Кубка России «Рубин» сыграет с московским «Локомотивом».
«Комиссия посетила стадион и допустила поле до проведения матчей», — сообщили в
На данный момент открыт вопрос по месту проведения матча 18-го тура чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА в Туле, а также игры 19-го тура между «Динамо» и «Спартаком» на стадионе в Петровском парке.