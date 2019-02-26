РПЛ допустила поле «Казань-Арены» к проведению матчей чемпионата России

Источник: ИТАР-ТАСС

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Ближайший матч на «Казань-Арене» пройдет 2 марта, где в рамках 18-го тура чемпионата России «Рубин» сыграет с грозненским «Ахматом». 6 марта в ответном матче четвертьфинала Олимп — Кубка России «Рубин» сыграет с московским «Локомотивом».

«Комиссия посетила стадион и допустила поле до проведения матчей», — сообщили в пресс-службе.