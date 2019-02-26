Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Кардифф Сити
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:45
Хаддерсфилд
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
22:45
Лестер
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
23:00
Ньюкасл Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
25.02
РБ Лейпциг1
Хоффенхайм1
Футбол. Зарубежный
25.02
Жирона0
Реал Сосьедад0
Все события
Фоторепортажи
24Кубок легенд: Россия — чемпион, один кубок и три Аршавина
19Жены, фанаты, адвокаты. Кто поможет Кокорину и Мамаеву
17:28 (мск), источник: ТАСС

РПЛ допустила поле «Казань-Арены» к проведению матчей чемпионата России

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) допустила поле «Казань-Арены» к проведению матчей чемпионата России по футболу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС
Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Ближайший матч на «Казань-Арене» пройдет 2 марта, где в рамках 18-го тура чемпионата России «Рубин» сыграет с грозненским «Ахматом». 6 марта в ответном матче четвертьфинала Олимп — Кубка России «Рубин» сыграет с московским «Локомотивом».

«Комиссия посетила стадион и допустила поле до проведения матчей», — сообщили в пресс-службе.

На данный момент открыт вопрос по месту проведения матча 18-го тура чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА в Туле, а также игры 19-го тура между «Динамо» и «Спартаком» на стадионе в Петровском парке.

Премьер-лига 2018/2019Тур 18, 2.03.2019, 19:00

Рубин-:Ахмат-
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ахмат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Родители фигуристов рассказали, как дети попали в группу Тутберидзе
"Не скажу, что кто-то обижал, но косые взгляды иногда на себе ощущала"
«Как запасная?» Медведева и Туктамышева остались вне сборной
Поступок вратаря «Челси» спровоцировал конфликт внутри клуба
Панарин и Бобровский закончат сезон НХЛ в «Коламбусе»
Дело Васильевой: новая попытка суицида российского биатлона
Самая сексуальная теннисистка мира показала новые фото (фото)
Кому верить? Почему федерация мучает Медведеву и Туктамышеву
Крах политкорректности. Серена Уильямс проиграла карикатурщику
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь