Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Кардифф Сити
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:45
Хаддерсфилд
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
22:45
Лестер
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
23:00
Ньюкасл Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
25.02
РБ Лейпциг1
Хоффенхайм1
Футбол. Зарубежный
25.02
Жирона0
Реал Сосьедад0
Все события
Фоторепортажи
10Елисеев завоевал серебро на ЧЕ в Минске
19Жены, фанаты, адвокаты. Кто поможет Кокорину и Мамаеву
18:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Божович: Горжусь тем, что я единственный тренер-иностранец в РПЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович признался, что гордится тем, что является единственным наставником-иностранцем в Российской Премьер-Лиге.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

«Горжусь тем, что долго работаю в России, что тренировал так много команд. И тем, что я сейчас единственный тренер-иностранец РПЛ. Но в целом как тренер не могу быть полностью довольным собой. Это такая работа, в которой нет «вчера». Только здесь, сейчас и завтра.

Тренером я хотел быть ещё в тот момент, когда завершал карьеру игрока. И не жалею, что выбрал эту профессию. Жалею только, что не был со своими детьми, когда они были маленькими, когда росли.

Надеюсь, что буду работать до 65 лет — если здоровье позволит. А когда закончу тренировать, уеду в деревню. Я уже выбрал место, в котором буду жить", — сказал Божович в интервью на YouTube-канале«DerbyTV».

Премьер-лига 2018/2019Тур 18, 2.03.2019, 16:30

Локомотив-:Крылья Советов-
Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая красивая биатлонистка России начинает побеждать!
Великолепная девушка помогает ставить рекорды футболисту "Милана"!
Россия осталась без медалей в лыжной женской разделке на ЧМ
Поступок вратаря «Челси» спровоцировал конфликт внутри клуба
Россиянка стала заместителем спортивного директора «Монако»
Самому старому действующему футболисту мира исполнилось 52 года
Самая сексуальная теннисистка мира показала свою фигуру (фото)
Крах политкорректности. Серена Уильямс проиграла карикатурщику
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь