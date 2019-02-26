Божович: Горжусь тем, что я единственный тренер-иностранец в РПЛ
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович признался, что гордится тем, что является единственным
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович признался, что гордится тем, что является единственным
«Горжусь тем, что долго работаю в России, что тренировал так много команд. И тем, что я сейчас единственный
Тренером я хотел быть ещё в тот момент, когда завершал карьеру игрока. И не жалею, что выбрал эту профессию. Жалею только, что не был со своими детьми, когда они были маленькими, когда росли.
Надеюсь, что буду работать до 65 лет — если здоровье позволит. А когда закончу тренировать, уеду в деревню. Я уже выбрал место, в котором буду жить", — сказал Божович в интервью на