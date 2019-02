Юрист: Дело футболиста «Зенита» станет погромче распрей Глушаковых

View this post on Instagram

Я никогда не могла бы представить, что в моей жизни может произойти такое. Безграничное счастье внутри и боль в душе и сердце от подлого предательства близкого человека Но я уверенна, что справедливость восторжествует, когда @katyagordon вскроет всю правду ....