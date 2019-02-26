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19:56 (мск), источник: ТАСС

Кирилл Левников рассудит «Спартак» и «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 26 февраля. Бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга обслужит матч 18-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и «Краснодаром». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

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Источник: РИА "Новости"

Ассистентами Левникова будут Алексей Воронцов (Ярославль) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), резервным судьей — Алексей Еськов (Москва). Встреча пройдет 3 марта в Москве на стадионе «Открытие-Арена».

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Матч «Оренбург» — «Анжи» обслужит Василий Казарцев (Санкт-Петербург), «Урал» — «Зенит» — Виталий Мешков (Дмитров), «Арсенал» — ЦСКА — Евгений Турбин (Дмитров), «Локомотив» — «Крылья Советов» — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), «Рубин» — «Ахмат» — Владимир Москалев (Воронеж), «Уфа» — «Динамо» — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), «Енисей» — «Ростов» — Алексей Матюнин (Москва). Матчи 18-го тура чемпионата России, который станет первым после зимней паузы, пройдут 1—3 марта.

Также были назначены судьи на ответные матчи четвертьфинала Олимп — Кубка России. Встречу «Рубин» — «Локомотив» обслужит Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), «Арсенал» — «Оренбург» — Алексей Еськов (Москва), «Урал» — «Спартак» — Михаил Вилков (Нижний Новгород).

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