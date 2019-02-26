Матч Российской премьер-лиги «Арсенал» — ЦСКА пройдет в Грозном
ТАСС, 26 февраля. Матч 18-го тура чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и ЦСКА пройдет в Грозном на «Ахмат-Арене». Об этом сообщает
ТАСС, 26 февраля. Матч 18-го тура чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и ЦСКА пройдет в Грозном на «Ахмат-Арене». Об этом сообщает
Ранее стало известно, что комиссия РПЛ не разрешила проводить матчи на тульском стадионе «Арсенал»
6 марта в Туле запланирована игра «Арсенала» с «Оренбургом» в розыгрыше Олимп — Кубка России, а 16 марта «Арсенал» должен принять красноярский «Енисей» в 20-м туре чемпионата России.