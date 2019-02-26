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21:23 (мск), источник: ТАСС

Матч Российской премьер-лиги «Арсенал» — ЦСКА пройдет в Грозном

ТАСС, 26 февраля. Матч 18-го тура чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и ЦСКА пройдет в Грозном на «Ахмат-Арене». Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее стало известно, что комиссия РПЛ не разрешила проводить матчи на тульском стадионе «Арсенал» из-за плохого состояния газона. Матч «Арсенал» — ЦСКА пройдет 2 марта, начало в 14:00 мск.

6 марта в Туле запланирована игра «Арсенала» с «Оренбургом» в розыгрыше Олимп — Кубка России, а 16 марта «Арсенал» должен принять красноярский «Енисей» в 20-м туре чемпионата России.

Премьер-лига 2018/2019Тур 18, 2.03.2019, 14:00

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