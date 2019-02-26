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22:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Игнатьева помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Мольде»

«Локомотив» завершает подготовку к возобновлению сезона. Сегодня, 26 февраля, московская команда провела товарищеский матч с норвежским клубом «Мольде». Встреча команд состоялась на стадионе «Дама де ноче» в Марбелье и завершилась со счётом 1:1.

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Источник: РИА "Новости"

Автором первого гола встречи стал защитник «Мольде» Кристоффер Хёуген, отправивший мяч в ворота «Локомотива» на 85-й минуте. Ответный гол на 93-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев. На данный момент «железнодорожники» находятся на третьем сборе в Испании. Ранее подопечные Юрия Сёмина в товарищеском матче обыграли «Сарпсборг 08» со счётом 1:0.

«Локомотив», набрав 28 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В матче 18-го тура «железнодорожники» встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена» 2 марта. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

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