Гол Игнатьева помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Мольде»

Автором первого гола встречи стал защитник «Мольде» Кристоффер Хёуген, отправивший мяч в ворота «Локомотива» на 85-й минуте. Ответный гол на 93-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев. На данный момент «железнодорожники» находятся на третьем сборе в Испании. Ранее подопечные Юрия Сёмина в товарищеском матче обыграли «Сарпсборг 08» со счётом 1:0.