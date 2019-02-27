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10:04 (мск), источник: Sport24

Новички РПЛ, которых вы могли не заметить. А они станут звездами лиги

Следите за ними уже на этих выходных.

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Источник: AFP 2019

Пока вы обсуждали трансферы Айртона, Ольссона, Барриоса, Ракицкого и Азмуна, РПЛ пополнило несколько интересных новичков из-за рубежа, которые могут добавить колорита нашей лиге. Рассказываем о них.

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Бакари Коне, «Арсенал» Т

Закоренелые олдфаги вполне могут вспомнить этого 30-летнего центрального защитника из Буркина-Фасо. Пять лет в составе «Лиона», капитанская повязка, участие в КАН-2013, где команда Коне взяла серебро. А кто-то может помнить гол Бакари в ворота «Рубина» в Лиге чемпионов.

Уровень Коне на данный момент оценить сложно. С одной стороны, это защитник с огромнейшим опытом выступлений в топ-турнирах и против топ-игроков. С другой — в последние годы он проигрывал конкуренцию в таких заштатных клубах как «Малага», «Страсбур» и турецкий «Анкарагюджу». Но для основы середняка РПЛ, тем более в качестве свободного агента, может пригодиться.

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Дамьян Шиманьский, «Ахмат»

Если что, это не тот Шиманьский, которого так хотел приобрести у «Легии» ЦСКА. Дамьян зимой перешел в «Ахмат» из плоцкой «Вислы» за 1,5 млн евро. Это 23-летний футболист, играющий на позиции опорного или центрального полузащитника. Выделяют его в первую очередь физические данные — мощь, скорость и агрессия, с которой он вступает в отбор. Если в Грозном поляк сможет прибавить в плане организации игры, то вполне может рассчитывать на повышение.

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Бахтияр Зайнутдинов, «Ростов»

Моторный box-to-box из «Астаны», который призван заменить ушедшего в «Спартак» Аяза Гулиева. 20-летний Зайнутдинов был одним из самых ярких полузащитников в чемпионате Казахстана, потому на него обратили внимание в России. Бахтияр — сбалансированный игрок центра поля, который проделывает большой объем черновой работы, но при этом имеет неплохие задатки в плане организации игры — дружит с пасом, умеет обвести. В общем, Карпин получил в свое распоряжение неплохой материал для работы. Осталось грамотно его обработать.

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Матиас Норманн, «Ростов»

Еще один новый полузащитник, который должен помочь «Ростов» укрепить центр поля. Матиас Норманн перебрался в Россию из «Брайтон энд Хоув» за 1,7 млн евро. 22-летний норвежец не смог потянуть ритм АПЛ, но в России имеет все шансы заиграть. Норманн — быстрый, выносливый и смелый хав, готовый вспахивать центр поля. Плюс неплох в плане техники. Понятно, что «Ростов» сильно рискует, но в теории клуб проводит очень грамотную трансферную политику, привлекая перспективных футболистов из-за рубежа за небольшие деньги. Респект селекционерам.

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Андрес Вомбергар, «Уфа»

Отличилась и «Уфа», которая приобрела еще одного форварда формата Игбуна и Фатаи. Это 24-летний аргентинский форвард Андрес Вомбергар, перешедший из словенской «Олимпии» за 1,5 млн евро. Вомбергар — классический пробивной центрфорвард, много бодающийся в чужой штрафной и здорово цепляющийся за верховые передачи со своей половины поля. В общем, лайт-версия Артема Дзюбы. Звездой лиги он станет вряд ли, но «Уфе» с ее стилем игры должен подойти идеально и принести немало пользы.

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