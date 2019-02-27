Новички РПЛ, которых вы могли не заметить. А они станут звездами лиги
Следите за ними уже на этих выходных.
Следите за ними уже на этих выходных.
Пока вы обсуждали трансферы Айртона, Ольссона, Барриоса, Ракицкого и Азмуна, РПЛ пополнило несколько интересных новичков
Закоренелые олдфаги вполне могут вспомнить этого 30-летнего центрального защитника из
Уровень Коне на данный момент оценить сложно. С одной стороны, это защитник с огромнейшим опытом выступлений в
Если что, это не тот Шиманьский, которого так хотел приобрести у «Легии» ЦСКА. Дамьян зимой перешел в «Ахмат» из плоцкой «Вислы» за 1,5 млн евро. Это 23-летний футболист, играющий на позиции опорного или центрального полузащитника. Выделяют его в первую очередь физические данные — мощь, скорость и агрессия, с которой он вступает в отбор. Если в Грозном поляк сможет прибавить в плане организации игры, то вполне может рассчитывать на повышение.
Моторный
Еще один новый полузащитник, который должен помочь «Ростов» укрепить центр поля. Матиас Норманн перебрался в Россию из «Брайтон энд Хоув» за 1,7 млн евро. 22-летний норвежец не смог потянуть ритм АПЛ, но в России имеет все шансы заиграть. Норманн — быстрый, выносливый и смелый хав, готовый вспахивать центр поля. Плюс неплох в плане техники. Понятно, что «Ростов» сильно рискует, но в теории клуб проводит очень грамотную трансферную политику, привлекая перспективных футболистов
Отличилась и «Уфа», которая приобрела еще одного форварда формата Игбуна и Фатаи. Это 24-летний аргентинский форвард Андрес Вомбергар, перешедший из словенской «Олимпии» за 1,5 млн евро. Вомбергар — классический пробивной центрфорвард, много бодающийся в чужой штрафной и здорово цепляющийся за верховые передачи со своей половины поля. В общем,