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00:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Инсайд «СЭ»: Летом «Спартак» расстанется с Зе Луишем или Луизом Адриану

Как стало известно «СЭ», летом «Спартак» расстанется с одним из форвардов.

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Источник: РИА "Новости"

На рынке окажется один из двух основных нападающих — 28-летний Зе Луиш (контракт до конца июня 2021 года, стоимость 7 миллионов евро) или 31-летний Луиз Адриану (конец июня 2020 года, 6,5 миллиона евро).

Предпочтительнее для москвичей продажа первого: за африканца в силу его возраста можно выручить больше. Зимой на «Спартак» по поводу Зе Луиша выходил «Галатасарай», но сам футболист не хотел уезжать в Турцию, а предложенные 7 миллионов евро красно-белые посчитали смешной суммой. После окончания чемпионата России-2018/19 торг будет начинаться от 10 миллионов.

Премьер-лига 2018/2019Тур 18, 3.03.2019, 19:00

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