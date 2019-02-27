Инсайд «СЭ»: Летом «Спартак» расстанется с Зе Луишем или Луизом Адриану
Как стало известно «СЭ», летом «Спартак» расстанется с одним из форвардов.
Как стало известно «СЭ», летом «Спартак» расстанется с одним из форвардов.
На рынке окажется один из двух основных нападающих — 28-летний Зе Луиш (контракт до конца июня 2021 года, стоимость 7 миллионов евро) или 31-летний Луиз Адриану (конец июня 2020 года, 6,5 миллиона евро).
Предпочтительнее для москвичей продажа первого: за африканца в силу его возраста можно выручить больше. Зимой на «Спартак» по поводу Зе Луиша выходил «Галатасарай», но сам футболист не хотел уезжать в Турцию, а предложенные 7 миллионов евро