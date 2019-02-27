«Я была в детском доме, там неприятно». История семьи Сергея Семака

А ещё он воспитывает 8 детей.
К дню рождения тренера питерского клуба «АиФ» приготовил рассказ, в котором не будет ни слова о российском футболе, зато будет много слов о любви.
Сергей
В январе он наконец завёл Инстаграм и опубликовал свою фотографию с женой. Написал: «Я благодарен судьбе за то, что встретил мою прекрасную супругу Анну. Полюбил всем сердцем и душой. Ощущаю невероятную привязанность и благодарность за наших прекрасных детей. За моменты счастья, которые испытываем вместе. Спустя многие годы жизни понимать, что ни дня, ни часа, ни минуты не могу жить без тебя…».
Тренер. Главные кадры карьеры Сергея Семака
Детей в семье Семака восемь: Илья (сын Сергея от первого брака), Майя (дочь Анны от первого брака), Семён, Иван, Варвара, Савва, Илария и Таня.
Получилось именно так, как он и мечтал. «Сколько себя помню, всегда хотел большую семью. Сам рос не один — кроме меня было четыре брата. “Пятеро, значит, у меня должно быть не меньше, а лучше — больше”, — думал примерно так. Для меня дети — это счастье, я их очень люблю. То, ради чего следует жить. Я получаю удовольствие от того, что провожу время с ними, вижу, как растут. Не хочу сейчас навязываться и говорить, чтобы все делали как я. Понимаю, что дети — моя потребность. У других может быть иное мнение».
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Анна
Она принципиально отказалась от помощи няни, всё решила делать сама. Единственное, у семьи есть водитель, который отвозит детей в школы и секции. Эти школы и секции Семаки давно привыкли менять — Москва (Сергей входил в тренерский штаб сборной России), Уфа, Питер («Уфу» он тренировал до мая прошлого года, а потом возглавил «Зенит»). Другая бы пропилила мужу мозг, а Анна радуется каждому новому месту: «Обожаю переезжать со всеми детьми, пятью собаками, попугаем Кешариком, крысой Коростой и хомяком Лино». Ещё она обожает писать — будь то детская сказка или блог, где можно делиться мыслями:
«Что сделать, чтобы так сохраниться после стольких родов? Ты же вся светишься и не выглядишь на тридцать семь. Готового ответа у меня нет никогда. Ну веган я, это хорошо для кожи, ну сахар, глютен не ем — проблем с лишним весом в таком случае быть не может, спортом занимаюсь — растяжкой, йогой немного, к косметологу хожу очень редко, лицо мажу тем, что под руку попадётся… Отвечаю, а сама понимаю, что дело вовсе не в этом. На мой взгляд, самое важное условие для того, чтобы долго оставаться молодым и привлекательным, — это наша душа. Человек, верящий в любовь и добро даже после того, как его предали сотню раз, будет излучать свет и делиться им с окружающими — такая красота далека от канонической, но ты чувствуешь её кожей».
«Меня часто спрашивают: как вы справляетесь со всеми детьми?.. Я не справляюсь, не задаю себе заранее невыполнимых задач, не строю планов, просто живу. Учусь на ошибках моих родителей, не делаю со своими детьми того, что совсем недавно, в моём детстве, было неприятно мне. Например, никогда не читаю их личную переписку, никогда не ругаю за плохие оценки и не унижаю их достоинство. Каждому помогаю поверить в себя и свои возможности. Это так просто, зато в будущем избавит ребёнка от многих комплексов и проблем. Ещё важно помнить, что дети — наше зеркало. У “токсичных” родителей раздражённые, напряжённые, капризные дети».
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Таня
Ане было 10 лет, когда соседская девочка осталась без родителей — мама умерла, а папа оказался в тюрьме. Аня просила родителей её удочерить, те не смогли. С тех пор в ней жила мысль об усыновлении ребёнка. Однажды подруга привезла её в посёлок под Санкт-Петербургом, в православный приют. «Главная идея этого приюта в том, что женщины берут под опеку от трёх до пяти детей с инвалидностью, которых уже никто не готов брать, и занимаются их воспитанием в качестве матерей. Это каторжный труд, — рассказывала Анна. — Я стала туда ездить, больше узнавать детей и их образ жизни, познакомилась с теми женщинами. Была просто шокирована, не переставала удивляться тому, что человек способен на такой героизм. Ну и не оставляла идею принять в семью ещё одного ребёнка. Но уже с особенностями».
Как-то она зашла на сайт благотворительного фонда «Измени одну жизнь». Там была Танина анкета (у девочки редкое заболевание — синдром русалки. Не хватает позвонков в позвоночнике, из-за этого нет контакта с ногами и тазом. Она никогда не будет ходить). «Я просто увидела её глаза и поняла, что это мой ребёнок. Его нужно срочно забирать. Сергей сопротивлялся — не был до конца уверен в необходимости ещё одного ребёнка. И тогда я пошла на хитрость. Сказала ему, что возьму девочку на неделю, а потом, если что, вернём. Но расчёт был на то, что, когда он её увидит, не захочет отдавать обратно. И это сработало! Уже на второй день стало ясно, что Таня никуда от нас не уедет».
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«У Тани очень хороший характер, она большая умничка у нас. Случается, её обижают, но реагирует она правильно. Она — кремень! Она прекрасно понимает, как её здесь любят и поддерживают. Хотя, не скрою, был очень тяжёлый период для всех, — признавался Сергей. — Наверное, каждый из детей хотя бы раз произнёс при ней: “Без тебя было лучше!” или “Зачем тебя взяли?” Таня реагировала крайне эмоционально, включала защитную реакцию. К счастью, это всё давно позади».
«Когда мы с Таней только приехали домой, она честно сказала: «Мама, я ворую». — «Как интересно. А что ты воруешь?» — «Я ворую, например, мобильные телефоны», — вспоминает Анна. — Первое время вечерами я отодвигала матрас, а там всё было набито, как у сороки, различными вещами, всем, что плохо лежало. Мы с ней очень много разговаривали. Я говорила Тане: «У тебя есть всё, о чём можно мечтать. Тебе не нужно ничего прятать».
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Таня как-то написала рассказ о своей семье, а Анна опубликовала его у себя в Инстраграме с примечанием: «Орфография и пунктуация автора сохранены. Ввиду того, что у ребёнка дислексия, не судите строго. Автор очень старается, мечтает написать книгу».
«Мойя жизнь. Татьяна Семак.
Я была в детском доме, там неприятно и я хотела попасть в семью. Наконец мойя мечта сбылась, меня зобирала мама Анна. Мы поехали на сапсане, когда мы приехали нас встречал папа Сергей и Ваня с Семёном. Потом, когда мы пришли домой, все спали. Я приехала 16 майя. Мне очень понравилось в семье. Семья была необыкновенная потому что папа Сергей футболист. Потом стал тренером. Когда я приехала я не знала что мой папа футболист. Я всегда хотела попасть в эту семью. Здесь был Семён, хороший Ваня, Илария, Савва, Варя, Майя, Илюша, мама и папа они меня никогда не бросят и я их не брошу потому что они одни такие на свете. Ваня тоже необыкновенный потому что я не знаю почему он это сделал — подарил мне планшет. Ваня такой добрый хочется обнять. Я не знала что Ваня такой добрый. Семён вредный, но в душе хороший, он может помоч например маме или папе. Майя очень красивайя и очень умнайя, она ходит в универеситет. Мама ходит по магазинам и у нейё хороший вкус. Папа всигда уежает на свои тренирофки. Мама севодня уежает в питер, а клавдиивановна прилетает. Моя семья очень хорошая тут есть мама и папа и братья сёстры даже клавдиивановна она прилетает сегодня. Здесь мне нашли школу она класная и ребят. Сегодня меня мама забрала из школы. Мама такая милая, а когда папа дома был они нас вместе с мамой отвозили в школу. Папа улетел на работу он улетел 14 февраля улетел он в 5 утра мама проснулас в 4 утра у меня есть мечта штобы она одохнула.