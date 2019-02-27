«По нему есть большие и хорошие предложения». В «Уфе» прокомментировали информацию о переходе Сейдахмета в «Кайрат»

Источник: РИА "Новости"

Накануне стало известно о том, что Сейдахмет в ближайшее время должен прибыть в расположение алматинской команды.

«Сейдахмет на данный момент является игроком “Уфы”. Он сейчас готов играть. Разницы не имеет где. Пока не могу сказать. По нему есть большие и хорошие предложения. И не только из Казахстана. Они интересны для развития его карьеры. Но давайте не будем торопиться, на него очень многое свалилось. Давайте немного подождем», — отметил Газизов.

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Отметим, что в январе председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев встречался с Газизовым во время сборов «Уфы» на Кипре.

Сам Сейдахмет в межсезонье восстановился от травмы, полученной в ноябре в сборной Казахстана — он на тренировке столкнулся с тогдашним тренером-ассистентом Кайратом Нурдаулетовым и перенес операцию в Германии.