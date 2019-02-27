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11:33 (мск), источник: ТАСС

«Уфа» вернет фанатам деньги за билеты в случае поражения в матче РПЛ с «Динамо»

УФА, 27 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Уфа» вернет деньги за билеты и бесплатно предоставит проход на следующую игру в случае поражения команды в матче 18-го тура Российской премьер-лиги против (РПЛ) «Динамо». Об этом сообщил журналистам генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

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Источник: РИА "Новости"

Матч между «Уфой» и «Динамо» пройдет 3 марта в 11:30 мск.

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«В случае неудачного исхода матча с “Динамо” мы возвращаем деньги, потраченные на билет, и дарим билет на следующий матч. Это говорит о том, что ребята уверены в своих силах. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы порадовать своих болельщиков, ждем около 8−9 тыс. фанатов», — сказал Газизов. Он пояснил, что неудачным результатом будет потеря командой турнирных очков.

Гендиректор рассказал, что клуб подготовил для болельщиков предматчевую шоу-программу, также будет развернута полевая кухня, где каждый сможет бесплатно отведать солдатскую кашу.

Газизов добавил, что комиссия РПЛ проинспектировала стадион «Нефтяник», где пройдет матч. «Стадион полностью готов, комиссия приняла его, газон в идеальном состоянии», — сказал он.

Премьер-лига 2018/2019Тур 18, 3.03.2019, 11:30

Уфа-:Динамо-

«Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков в 17 матчах. «Динамо» идет 12-м, набрав 20 очков в 17 играх.

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