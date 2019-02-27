«Уфа» вернет фанатам деньги за билеты в случае поражения в матче РПЛ с «Динамо»

«В случае неудачного исхода матча с “Динамо” мы возвращаем деньги, потраченные на билет, и дарим билет на следующий матч. Это говорит о том, что ребята уверены в своих силах. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы порадовать своих болельщиков, ждем около 8−9 тыс. фанатов», — сказал Газизов. Он пояснил, что неудачным результатом будет потеря командой турнирных очков.