«Уфа» вернет фанатам деньги за билеты в случае поражения в матче РПЛ с «Динамо»

Матч между «Уфой» и «Динамо» пройдет 3 марта в 11:30 мск.
«В случае неудачного исхода матча с “Динамо” мы возвращаем деньги, потраченные на билет, и дарим билет на следующий матч. Это говорит о том, что ребята уверены в своих силах. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы порадовать своих болельщиков, ждем около 8−9 тыс. фанатов», — сказал Газизов. Он пояснил, что неудачным результатом будет потеря командой турнирных очков.
Гендиректор рассказал, что клуб подготовил для болельщиков предматчевую шоу-программу, также будет развернута полевая кухня, где каждый сможет бесплатно отведать солдатскую кашу.
Газизов добавил, что комиссия РПЛ проинспектировала стадион «Нефтяник», где пройдет матч. «Стадион полностью готов, комиссия приняла его, газон в идеальном состоянии», — сказал он.
«Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков в 17 матчах. «Динамо» идет 12-м, набрав 20 очков в 17 играх.