Гендиректор ФК «Крылья Советов»: Поле стадиона «Самара-Арена» пригодно для игры

Ранее расширенная комиссия Российской-премьер лиги (РПЛ) и Российского футбольного союза (РФС) не разрешила проводить матчи на стадионе «Арсенал» в Туле из-за плохого состояния газона.

«У нас состояние газона нормальное, комиссия приезжала в понедельник и смотрела. Официальных выводов пока никаких не было, но поле никто не закрыл. Как таковых нареканий не было, поле пригодно для игры. 9 марта планируем принять “Енисей” на “Самара-Арене”», — отметил Шашков.