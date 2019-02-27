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12:22 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор ФК «Крылья Советов»: Поле стадиона «Самара-Арена» пригодно для игры

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Газон на стадионе «Самара-Арена» находится в нормальном состоянии и пригоден для игры в футбол. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Виталий Шашков.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее расширенная комиссия Российской-премьер лиги (РПЛ) и Российского футбольного союза (РФС) не разрешила проводить матчи на стадионе «Арсенал» в Туле из-за плохого состояния газона.

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Встреча РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА 2 марта пройдет в Грозном.

«У нас состояние газона нормальное, комиссия приезжала в понедельник и смотрела. Официальных выводов пока никаких не было, но поле никто не закрыл. Как таковых нареканий не было, поле пригодно для игры. 9 марта планируем принять “Енисей” на “Самара-Арене”», — отметил Шашков.

Матч 19-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и красноярским «Енисеем» пройдет 9 марта и начнется в 14:00 мск.

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