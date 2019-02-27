Мейтин: По безопасности на футболе Россия — флагман в Европе и мире
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Михаил Гончаров. Российская
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Михаил Гончаров. Российская
В среду в Москве проходит семинар по обеспечению безопасности и работе с болельщиками футбольных клубов.
«Посещаемость стадионов в Российской
«По сравнению с прошлым сезоном применение пиротехнических средств снизилось на 38%. Это хороший показатель. Клубы работают качественно, также болельщики реже выбрасывали предметы на поле. Из отрицательного могу выделить то, что на стадионах имеется большое количество нецензурных высказываний. Мы обязаны выявлять этих людей и наказывать их. Только наказание сможет остановить ту волну высказываний, которая сейчас происходит на стадионах», — добавил функционер.