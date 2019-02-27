Мейтин: По безопасности на футболе Россия — флагман в Европе и мире

В среду в Москве проходит семинар по обеспечению безопасности и работе с болельщиками футбольных клубов.

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«Посещаемость стадионов в Российской премьер-лиге по сравнению с прошлым сезоном увеличилась на 28%. За 17 туров матчи РПЛ посетило два миллиона триста тысяч человек. Мы стали гораздо опытнее после чемпионата мира. По обеспечению безопасности мы сейчас являемся флагманом и в Европе, и в мире», — сказал Мейтин в своем выступлении.