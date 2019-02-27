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12:46 (мск), источник: Р-Спорт

Мейтин: По безопасности на футболе Россия — флагман в Европе и мире

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Михаил Гончаров. Российская премьер-лига является на данный момент флагманом в Европе и мире в плане обеспечения безопасности и правопорядка на футбольных матчах, заявил директор РФПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин.

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В среду в Москве проходит семинар по обеспечению безопасности и работе с болельщиками футбольных клубов.

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«Посещаемость стадионов в Российской премьер-лиге по сравнению с прошлым сезоном увеличилась на 28%. За 17 туров матчи РПЛ посетило два миллиона триста тысяч человек. Мы стали гораздо опытнее после чемпионата мира. По обеспечению безопасности мы сейчас являемся флагманом и в Европе, и в мире», — сказал Мейтин в своем выступлении.

«По сравнению с прошлым сезоном применение пиротехнических средств снизилось на 38%. Это хороший показатель. Клубы работают качественно, также болельщики реже выбрасывали предметы на поле. Из отрицательного могу выделить то, что на стадионах имеется большое количество нецензурных высказываний. Мы обязаны выявлять этих людей и наказывать их. Только наказание сможет остановить ту волну высказываний, которая сейчас происходит на стадионах», — добавил функционер.

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