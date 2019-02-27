«Оренбург» намерен занять место в десятке по итогам сезона

«Мы для себя определили, что смотрим наверх. Мы готовимся к поединку с махачкалинским “Анжи” как к самому решающему, с огромным желанием завоевать три очка. От игры к игре мы будем двигаться к достижению этих целей — занять как можно более высокое и престижное место. На мой взгляд, команда к этому готова, команда сама этого желает — показать себя с лучшей стороны в этом сезоне», — сказал Федотов на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на сайте «Оренбурга».