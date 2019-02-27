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12:50 (мск), источник: Р-Спорт

«Оренбург» намерен занять место в десятке по итогам сезона

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов заявил, что перед клубом стоит задача занять как можно более высокое место в чемпионате России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

«Оренбург», набравший 22 очка после 16 игр, занимает 10-е место в чемпионате России. В первом матче после зимней паузы оренбургская команда сыграет 1 марта дома с «Анжи».

«Мы для себя определили, что смотрим наверх. Мы готовимся к поединку с махачкалинским “Анжи” как к самому решающему, с огромным желанием завоевать три очка. От игры к игре мы будем двигаться к достижению этих целей — занять как можно более высокое и престижное место. На мой взгляд, команда к этому готова, команда сама этого желает — показать себя с лучшей стороны в этом сезоне», — сказал Федотов на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на сайте «Оренбурга».

Также главный тренер «Оренбурга» затронул политику клуба во время зимнего трансферного окна.

«Мы из дубля подняли Давида Бидловского, он своим отношением и мастерством показал, что способен расти и развиваться. Также взяли молодого центрального защитника из “Тюмени” Савелия Козлова. Вот наша трансферная компания на этом и завершилась. В межсезонье на рынке свободных агентов сложно найти достойных футболистов: или цена-качество не соответствовала уровню, или качество игрока. Они не являлись стопроцентным усилением команды, поэтому ротацию делать не имело смысла», — добавил он.

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