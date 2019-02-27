Количество правонарушений на матчах РПЛ уменьшилось по сравнению с прошлым сезоном

«Проведя анализ прошедших 24 матчей, были выявлены нарушения: использование пиротехники, выбегание на поле, нецензурная брать, выбрасывание посторонних предметов. Пиротехника — 8%, в прошлом сезоне — 21%, оскорбления — 49%, было — 57%, посторонние предметы — три случая, вывешивание оскорбительных плакатов — 2%, было — 7%, сжигание атрибутики — 6%, было — 8%, снижается общий уровень правонарушений. Снизилось количество задержанных — в прошлом сезоне 95 человек, в нынешнем — 24. Массовых драк с полицией не зафиксировано», — рассказал Прядкин.