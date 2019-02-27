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13:46 (мск), источник: ТАСС

Правительство возьмет на себя расходы по введению Fan ID в РПЛ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ профинансирует внедрение паспорта болельщика (Fan ID) на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и в финале Олимп — Кубка России по футболу. Об этом журналистам сообщила глава отдела Министерства спорта РФ по развитию олимпийских видов спорта и проведению соревнований на территории России Ирина Григорьева.

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В Госдуме 13 февраля прошел круглый стол с участием парламентариев, болельщиков, а также представителей федеральных ведомств по вопросу введения паспорта болельщика в матчах российского первенства.

«Расходы на реализацию распоряжения правительства не будут вынесены на уровень выше распоряжения правительства, — сказала Григорьева. — Этот проект будет поддержан деньгами, он не ляжет на плечи клубов».

Паспорт болельщика (Fan ID) — нововведение России как организатора чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турнира. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан — безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира. Позднее глава оргкомитета российской части чемпионата Европы 2020 года Алексей Сорокин сообщил, что оргкомитет турнира принял решение об использовании Fan ID на матчах первенства.

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