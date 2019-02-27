Fan ID планируется ввести в РПЛ с 1 июля

В Госдуме 13 февраля прошел круглый стол с участием парламентариев, болельщиков, а также представителей федеральных ведомств по вопросу введения паспорта болельщика в матчах российского первенства.

«Минспортом России совместно с Минкомсвязью РФ, при участии МВД, ФСБ, Российского футбольного союза, разработан проект концепции применения персонифицированной карты зрителя (ПКЗ) и системы контроля доступа на матчи чемпионата России и Олимп — Кубка России по футболу, а также соответствующий план по этапному внедрению системы обязательно идентификации зрителей при проведении указанных матчей начина\ с 1 июля, — сказала Григорьева. — В настоящий момент прорабатываются вопросы об источниках и механизмах финансирования этих мероприятий, в том числе обсуждается возможность использования в качестве ПКЗ различных источников информации. В концепции предусмотрен концепт регистрации, проверки и выдачи ПКЗ, аналогичный механизму, который использовался на чемпионате мира, так называемый Fan ID, а также оснащение стадионов необходимым оборудованием системы контроля доступа. Основное отличие — раньше мы сначала покупали билет, а потом оформляли Fan ID, новая система идентификации будет зеркальной: сначала оформляем ПКЗ, затем, на основании того, что нам дали допуск к получению билета, болельщик может оформлять документ для прохода стадион».

«Проект подготовлен, согласован, в настоящий момент в него включены два соревнования: чемпионат России и, по предложению Минспорта РФ, финал Олимп — Кубка России, понимая, что он будет проходить на уже оборудованном стадионе — “Лужниках”. ФСБ предложила распространить систему на все матчи кубка страны, мы ведем переговоры с клубами, чтобы уточнить этот вопрос, но понимаем, что в турнире могут участвовать любительские команды, которые не имеют никакого оборудования. Даже на матчах РПЛ только на пяти стадионах есть эта система, которые принимали ЧМ», — добавила Григорьева.

Григорьева отметила, что новая система поможет привлечь на стадион новых болельщиков. «В целом эти меры позволят повысить общественную безопасность и общественный порядок во время проведения матчей, привлечь на стадионы тех граждан, которые ранее избегали таких мероприятий ввиду потенциальных рисков. Своевременно можно будет информировать болельщиков о невозможности посещения матчей», — заключила Григорьева.