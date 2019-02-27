«Спартак» ведет внутреннее расследование из-за публикации текста про фанатов на сайте клуба

Источник: РИА "Новости"

«Уважаемые болельщики! Сегодня на официальном сайте клуба в разделе «Пресса о нас» появился материал оскорбительного характера.

Сайт неизменно публиковал и будет публиковать исключительно мнения профессиональных журналистов.

Сегодняшний текст был опубликован неизвестным, получившим доступ к администрированию сайта.

Ведется внутреннее расследование. Пресс-служба приносит свои извинения! — говорится в заявлении.

Источник: Sports.ru

На днях болельщики «Спартака» расклеили в Москве афиши фильма «Фантастические твари», на которых были изображены владелец клуба Леонид Федун, вице-президент Наиль Измайлов, а также футболисты Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров.