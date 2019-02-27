«Спартак» ведет внутреннее расследование из-за публикации текста про фанатов на сайте клуба

«Уважаемые болельщики! Сегодня на официальном сайте клуба в разделе «Пресса о нас» появился материал оскорбительного характера.
Сайт неизменно публиковал и будет публиковать исключительно мнения профессиональных журналистов.
Сегодняшний текст был опубликован неизвестным, получившим доступ к администрированию сайта.
Ведется внутреннее расследование.
На днях болельщики «Спартака» расклеили в Москве афиши фильма «Фантастические твари», на которых были изображены владелец клуба Леонид Федун,
Ранее на сайте «Спартака» появился текст про фанатов: «Ни один хозяин не пойдет на поводу у нищебродов». Затем запись удалили.