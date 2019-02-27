Юрий Филин: Три ночи не спали, чтобы подготовить поле к матчу с ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

— Согласны ли вы с решением комиссии, заявившей, что поле в Туле не соответствует регламенту РПЛ?

— Поле ровное сухое, без выбоин, — рассказал Филин «Матч ТВ». — По тестам оно проходит: по плотности грунта, влажности. Проверяли специальными приборами на разрывы, с этим тоже был порядок. Вообще, по основным критериям, поле в удовлетворительном состоянии.

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— За время вашей работы в Туле проводились ли матчи на поле худшего качества по сравнению с нынешним?

— Не думаю, что сейчас самое плохое поле. При Аленичеве со «Спартаком» весной 2015-го играли в более сложных условиях. Поле еще было старое, не реконструированное. За четыре дня до этого мы играли с «Торпедо». Шел дождь, мокрый снег. Поле извозили так, что думали переносить игру со «Спартаком». Ночью мы посыпали газон песком, продыроколили его. Приехала комиссия, представители «Спартака» и тогда решили, что играть можно.

— С какими сложностями пришлось столкнуть этой зимой при подготовке поля?

— Вы сами видите, какая зима: то заморозки, то оттепель. Поле — живой организм, который реагирует на резкие перепады температуры.

— К следующему домашнему матчу «Арсенала» поле будет готово?

— Это опять же, скорее всего, будет решать комиссия.

— Ваш опыт что подсказывает?

«+2», в субботу прогнозируют заморозки до «-12». Мы не останавливаемся, работаем. Конечно, мы надеялись сыграть с ЦСКА в Туле. Три раза комиссия приезжала…

Они должны были видеть положительную динамику в состоянии поля. Когда «МЮ» приехал весной играть в Ростов-на-Дону, поле там тоже было не лучшего качества, но Моуринью сказал: «Мы играем для болельщиков» и не настаивал на переносе. Жалко болельщиков, которые купили билеты и теперь не увидят такую игру. Поверьте, мы старались, работали не спустя рукава. Три ночи подряд не спали, до сих пор переживаем.