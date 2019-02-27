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15:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Гацкан рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры

Капитан «Ростова» Александр Гацкан рассказал, откуда у него силы играть на высоком уровне в 35 лет и чем он планирует заняться уже после завершения карьеры.

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Источник: РИА "Новости"

«Спасибо родителям за такую генетику. Второе — это правильное питание, тренировки, восстановление и поддержка моей семьи. Они всегда рядом со мной и говорят «папа, не сдавайся, ты всё можешь».

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Скоро я получу тренерскую лицензию категории «B». Смогу тренировать детей до 18 лет. Затем планирую учиться на лицензию «А». После завершения карьеры хотел бы начать тренировать. Сначала хотел бы помогать кому-нибудь, а потом стать главным. Бизнесом заняться не думал. Для меня это тяжело, так как я в этом не разбираюсь. Но если будут хорошие варианты с друзьями или знакомыми, почему бы и нет. Но я об этом ещё серьёзно не думал. Хочу играть и приносить пользу «Ростову»", — цитирует Гацкана пресс-служба клуба.

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