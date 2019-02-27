Гацкан рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры
Капитан «Ростова» Александр Гацкан рассказал, откуда у него силы играть на высоком уровне в 35 лет и чем он планирует заняться уже после завершения карьеры.
Капитан «Ростова» Александр Гацкан рассказал, откуда у него силы играть на высоком уровне в 35 лет и чем он планирует заняться уже после завершения карьеры.
«Спасибо родителям за такую генетику. Второе — это правильное питание, тренировки, восстановление и поддержка моей семьи. Они всегда рядом со мной и говорят «папа, не сдавайся, ты всё можешь».
Скоро я получу тренерскую лицензию категории «B». Смогу тренировать детей до 18 лет. Затем планирую учиться на лицензию «А». После завершения карьеры хотел бы начать тренировать. Сначала хотел бы помогать