Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Арсенал
Борнмут
Футбол. Зарубежный
22:45
Саутгемптон
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Челси
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
23:00
Ливерпуль
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
24Кубок легенд: Россия — чемпион, один кубок и три Аршавина
9Российские баскетболисты добыли путевку на Кубок мира
16:01 (мск), источник: Р-Спорт

Колобков: Преждевременно говорить о сроках внедрения FAN ID в РПЛ

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Вероника Столбунова. Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков заявил, что на данный момент преждевременно говорить о том, когда именно будет внедрена система паспорта болельщика (FAN ID) в чемпионате и Кубке России по футболу.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее советник департамента науки и образования Минспорта РФ Ирина Григорьева сообщила, что ведомство разработало проект доступа зрителей на матчи чемпионата и Кубка России по футболу с механизмом FAN ID, а внедрение проекта должно начаться с 1 июля 2019 года.

«Действительно, министерству спорта России дано поручение рассмотреть совместно с рядом ведомств и заинтересованных организаций вопрос о применении паспорта болельщика на футбольных матчах в России. В настоящее время этот вопрос находится в работе. О том, будет ли эта система применена, в каком виде, а если будет, то когда, говорить преждевременно», — приводит слова Колобкова пресс-служба Минспорта РФ.

Впервые система персонализированных паспортов болельщика (FAN ID) была использована на Кубке конфедераций летом 2017 года, а затем на чемпионате мира по футболу 2018 года, который проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Паспорт болельщика являлся обязательным документом для допуска на стадион в дни матчей ЧМ-2018. Документ представляет собой пластиковую карточку с указанием фамилии и имени, а также с фотографией ее обладателя. Иностранным гостям (при наличии билета на матчи) FAN ID позволял посетить Российскую Федерацию без визы (в соответствии с гарантиями безвизового въезда).

Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Девушка, уложившая Путина на лопатки
Хабиб Нурмагомедов пригрозил правительству Дагестана
Новички РПЛ, которых вы могли не заметить. А они станут звездами
В «Формуле-1» появится второй российский пилот
Начавший борьбу с «грязным» театром Нурмагомедов стал мемом
С Медведевой и Загитовой: кто выступит на чемпионате мира (фото)
ЧМ-2018 прошел, деньги остались. ФИФА продолжит платить России
Прогноз букмекеров: Кубковое «класико» порадует голами
«Спартак» ведет расследование из-за текста про «нищебродов»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь