Колобков: Преждевременно говорить о сроках внедрения FAN ID в РПЛ

Ранее советник департамента науки и образования Минспорта РФ Ирина Григорьева сообщила, что ведомство разработало проект доступа зрителей на матчи чемпионата и Кубка России по футболу с механизмом FAN ID, а внедрение проекта должно начаться с 1 июля 2019 года.
«Действительно, министерству спорта России дано поручение рассмотреть совместно с рядом ведомств и заинтересованных организаций вопрос о применении паспорта болельщика на футбольных матчах в России. В настоящее время этот вопрос находится в работе. О том, будет ли эта система применена, в каком виде, а если будет, то когда, говорить преждевременно», — приводит слова Колобкова пресс-служба Минспорта РФ.
Впервые система персонализированных паспортов болельщика (FAN ID) была использована на Кубке конфедераций летом 2017 года, а затем на чемпионате мира по футболу 2018 года, который проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Паспорт болельщика являлся обязательным документом для допуска на стадион в дни матчей ЧМ-2018. Документ представляет собой пластиковую карточку с указанием фамилии и имени, а также с фотографией ее обладателя. Иностранным гостям (при наличии билета на матчи) FAN ID позволял посетить Российскую Федерацию без визы (в соответствии с гарантиями безвизового въезда).