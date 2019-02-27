Колобков: Преждевременно говорить о сроках внедрения FAN ID в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Ранее советник департамента науки и образования Минспорта РФ Ирина Григорьева сообщила, что ведомство разработало проект доступа зрителей на матчи чемпионата и Кубка России по футболу с механизмом FAN ID, а внедрение проекта должно начаться с 1 июля 2019 года.

«Действительно, министерству спорта России дано поручение рассмотреть совместно с рядом ведомств и заинтересованных организаций вопрос о применении паспорта болельщика на футбольных матчах в России. В настоящее время этот вопрос находится в работе. О том, будет ли эта система применена, в каком виде, а если будет, то когда, говорить преждевременно», — приводит слова Колобкова пресс-служба Минспорта РФ.