Врач «Спартака»: Курс лечения Фернандо в Риме продлится 2−3 недели
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Курс лечения футболиста московского «Спартака» Фернандо в клинике Рима продлится от двух до трех недель, заявил врач клиники Джанфранко Лизитано.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Курс лечения футболиста московского «Спартака» Фернандо в клинике Рима продлится от двух до трех недель, заявил врач клиники Джанфранко Лизитано.
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«По нашим оценкам, курс лечения продлится от двух до трех недель. После этого Фернандо сможет начать тренироваться под контролем
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