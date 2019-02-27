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20:10 (мск), источник: Р-Спорт

Врач «Спартака»: Курс лечения Фернандо в Риме продлится 2−3 недели

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Курс лечения футболиста московского «Спартака» Фернандо в клинике Рима продлится от двух до трех недель, заявил врач клиники Джанфранко Лизитано.

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Источник: Р-Спорт

Фернандо пропустил концовку первой части нынешнего сезона из-за травмы сухожилия. В ходе зимнего перерыва полузащитник вернулся в общую группу, но после выяснилось, что игрок продолжает испытывать дискомфорт, поэтому он был отправлен на лечение в Рим.

«По нашим оценкам, курс лечения продлится от двух до трех недель. После этого Фернандо сможет начать тренироваться под контролем фитнес-тренеров без особого риска, — цитирует специалиста сайт “Спартака”. — На основании данных МРТ и УЗИ, которые мы выполнили в клинике, можно говорить о том, что это скорее не рецидив, а свежее повреждение мышцы бедра. Здесь важно не торопиться, выдержав необходимые сроки и проведя весь комплекс необходимых лечебных мероприятий».

Первый после зимней паузы матч в чемпионате России «красно-белые» проведут дома 3 марта против «Краснодара».

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