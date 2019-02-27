РПЛ дала разъяснение по ситуации с переносом матча «Арсенал» — ЦСКА
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российская
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российская
Матч между «Арсеналом» и ЦСКА, запланированный на 2 марта в Туле, перенесен в Грозный
В заявлении РПЛ говорится, что последняя проверка газона показала, что он не соответствует одному из пунктов регламента лиги, и его дальнейшая эксплуатация не рекомендуется.
«В связи с этим возникла необходимость переноса матча на другой стадион 1-й или высшей категории. Ранее РПЛ в качестве резервных выбрала 4 стадиона на этот сезон: “Арена Химки”, “Фишт”, “Нефтяник” и “Уралмаш”. Однако в установленную дату ни одна из этих арен не может быть задействована в связи с проведением матчей РПЛ и ФНЛ», — сообщается на сайте лиги.
«Рассматриваемый в качестве еще одного резервного стадион «Лужники» только начал подготовку поля, а газоны стадионов «Ростов и «Краснодар» загружены матчами Кубка России и Лиги Европы. В итоге к проведению матча «Арсенал» — ЦСКА в установленную календарем дату оказались готовы только 2 стадиона: «Ахмат Арена» и «Анжи Арена», и выбор был сделан в пользу стадиона в Грозном», — говорится в заявлении РПЛ.