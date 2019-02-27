Куда Сейдахмет помимо «Кайрата» может перейти из «Уфы»

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 27 февраля, 19-летний нападающий сборной Казахстана по футболу Еркебулан Сейдахмет попрощался с клубом российской премьер-лиги «Уфа», опубликовав пост в своем Instagram`e.

Информацию об этом прокомментировал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, который заявил следующее: «Почва, что Сейдахмет уйдет из “Уфы”, есть. Завтра мы постараемся об этом объявить. Если все будет нормально, он может оказаться в другом клубе».

Однако по словам Газизова, не только в Казахстане заинтересованы в Сейдахмете, есть и другие страны.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», трансферное окно в чемпионате Казахстана открыто до 3 апреля. Что касается других европейских чемпионатов, то зимний регистрационный период также не закрыт в Болгарии (28 февраля), Украине (до 1 марта), Латвии (1 марта), Норвегии (1 апреля), Швеции (4 апреля). Из сильных азиатских чемпионатов трансферное окно открыто в Китае, Южной Корее и Японии.

Напомним, ранее Vesti.kz сообщали, что Сейдахмет в ближайшее время прибудет в расположение алматинского «Кайрата».

Сейчас футболисты «Кайрата» готовятся к первому матчу сезона на базе в Алматы. Уже в это воскресенье, 3 марта, им предстоит сыграть с «Астаной» за Суперкубок Казахстана. Матч состоится в Алматы на Центральном стадионе и начнется в 15:00 по местному времени.

Стоит отметить, что председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев в январе побывал в расположении «Уфы» на Кипре, где встречался с руководителем российского клуба Шамилем Газизовым.

Сейдахмет в межсезонье восстановился от травмы, которую получил в ноябре в сборной Казахстана — он на тренировке столкнулся с тогдашним тренером-ассистентом Кайратом Нурдаулетовым и перенес операцию в Германии.

В «Уфу» Сейдахмет перешел год назад. В прошлом сезоне он провел только два матча в российской премьер-лиге (РПЛ), при этом получив травму, из-за которой пропустил предсезонку и старт нового чемпионата. В текущем сезоне РПЛ он провел всего один матч, а еще одну игру сыграл в Кубке.