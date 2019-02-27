Сулейманова заподозрили в смене возраста

Источник: Спорт-Экспресс

Откуда это взялось

В паблике ВГИК (в социальной сети «ВКонтакте») появилось расследование о том, что нападающему «Краснодара» Магомеду-Шапи Сулейманову якобы не 19 лет, а 23.

Основные аргументы следующие:

— В 2008 году Шапи выступал на турнире «Легенды Спартака» в Анапе в составе команды 1996 года рождения и был назван самым техничным игроком.

— Выступать за более старший возраст, по мнению ВГИК, Сулейманов не мог из-за недостаточного физического развития. В качестве доказательства приводятся слова детского тренера нападающего — Рустама Избулатова: «Он был щупленьким, сначала не выступал с моими ребятами. И я его не торопил» (интервью пресс-службе ДФЛ от 1 августа 2017 года).

— В июле 2012-го Сулейманов в составе детской команды «Анжи», составленной из ребят 1996 года рождения, стал автором гола в ворота сверстников из нальчикского «Спартака» на первенстве России в группе Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Впрочем, в протоколе его фамилия написана с опечаткой.

— В ноябре 2012-го будущий джокер «Краснодара» выступил на том же турнире, но для игроков 1999 года рождения. В финале «Анжи» со счетом 1:0 обыграл как раз «быков».

«Ну, а дальше вы сами все знаете, — написали в паблике. — Шапи отправился в 2013 году в Краснодар и прошел отбор в академию, а затем стал самым молодым футболистом, забивавшим в еврокубках. Выводы делайте сами. Вероятно, у Шапи не получилось выделиться среди своих настоящих сверстников из-за тех же габаритов, зато прекрасно вышло на уровне его «реального 1999 года рождения».

Также ВГИК опубликовал два скриншота страницы Сулейманова во «ВКонтакте», где в качестве даты рождения значится 16 декабря 1995 года (согласно официальным данным футболист родился 16 декабря 1999 года). Скриншот сделан с сайта онлайн-наблюдения за пользователями «ВКонтакте». В среду вечером функция проверки года рождения там не работала.

Детский тренер уверен: Сулейманов не «переписанный»

Корреспондент «СЭ» Арман Мкртчян связался с председателем председателем Федерации футбола Дагестана Будуном Будуновым, чтобы прояснить ситуацию. Однако Будунов заявил, что не владеет информацией.

— В первый раз такое слышу, — сказал Будунов. — Я не знаю, какого он года рождения, пусть органы этим занимаются. Не думаю, что ему был смысл подделать документ. Для чего? Я смысла не вижу подделывать документы в футболе. Это же не единоборства, чтобы медали завоевывать по молодости.

Связаться с Рустамом Избулатовым, к сожалению, не удалось. Однако Сулейманов в детстве тренировался не только у него, но и у Мурзы Мурзаева.

— Когда в мою команду попал Шапи, он уже был 1999 года, поэтому не думаю, что стоит верить информации, которая кажется ложной, — сказал Мурзаев корреспонденту «СЭ» Андрею Сизякину. — Я хорошо помни Шапи с первых дней — он был маленький щупленький, но левая у него была сумасшедшая. Как у Месси, а может и лучше.

— Но вы сталкивались с тем, что в детском футболе могут изменять год рождения?

— Я лично не сталкивался, но знаю о такой практике. Вы думаете, что из действующего состава сборной России никто не «переписан»? Вы же сами знаете ответ лучше меня. А тут парень выстрелил, и начали его клевать, как коршуны. Почему никто не интересуется игроками сборной России?

— В последнее время не было публикаций о том, что кто-то из игроков национальной команды «переписан», а про Шапи вышла такая публикация.

— Повторюсь, парень с детства был очень талантлив, а вместо того, чтобы порадоваться, начинают что-то выискивать. Некоторое время назад с этим вопросам к нам обращались и представители «Краснодара». Неужели вы думаете, что краснодарцы не проверяют такие вещи? Там серьезный клуб, не сомневайтесь, они все узнали.

— А когда конкретно «Краснодар» интересовался этим вопросом?

— Года три-четыре назад. Представители клуба и приезжали к нам, и звонили.

— Вы лично общались с краснодарцами?

— Конечно. Мы с ними говорили по телефону. Я им, как и вам, сказал, что он 1999 года рождения.

— Если он был таким суперталантливым футболистом, то почему его не взял «Анжи»?

— Потому что «Анжи» нужны готовые футболисты, там не были заинтересованы в развитии игрока. Иными словами — им нужен готовый материал, а не перспективный. В «Краснодаре» на это смотрят иначе.

О том, что Сулейманов играл за «Анжи» в первенстве России по футболу среди юношей 1996 года рождения, указано на официальном сайте федерации футбола Ставропольского края (тот самый турнир, где нападающего написали с опечаткой — Селейманов Шапи). Мурзаев подтвердил, что форвард там играл. По его словам, в команде со старшими ребятами Магомед-Шапи оказался благодаря таланту и дружбе тренера с отцом игрока.

— Я помню тот турнир, — говорит Мурзаев. — Могу только повториться: Шапи был очень талантлив. К тому же его отец — мой близкий друг, он все время просил взять сына с собой. Вот я и брал.

Сулейманов отреагировал смайликами

«Краснодар» никак не прокомментировал материал ВГИК о возрасте Сулейманова. Источник в клубе сообщил «СЭ», что, когда Сулейманов приехал в академию клуба, то выглядел куда младше сверстников — на 11−12 лет. По словам источника, никаких данных о том, что игрок мог быть «переписан», у «Краснодара» нет. Мальчик (тем более с Кавказа), который в 17 лет выглядит на 11−12, — это и правда очень большая редкость.

Сам же футболист выложил в Инстаграме (в сториз) фотографию, на которой маленький мальчик стоит на футбольном поле рядом с игроком из другой команды — выше ростом почти в два раза. Судя по всему, маленький мальчик на снимке — сам Сулейманов. К снимку игрок прикрепил два смайлика: один — улыбающийся, другой — целующийся.

«Они занимают места других, “забивают” талантливых»

Тема «переростков» и «переделанных» всплывает не впервые. Такая проблема существовала в советские времена, особенно в турнирах «Кожаный мяч». Сохранилась она и потом.

Вот что говорил об этом 10 лет назад в интервью «СЭ» Юрий Смирнов, экс-тренер юношеских сборных России, на тот момент возглавлявший спортивный департамент РФС: «Что касается детско-юношеского футбола, детских команд, “переростки” сплошь и рядом. Особенно в Москве. Критерием работы детского тренера принято считать результат. Его можно обеспечить, в том числе, с помощью таких юношей, чей возраст на самом деле больше года на два. Как правило, речь о ребятах из южных регионов, которые и без того опережают в физическом развитии сверстников из северных областей. Они занимают места других, “забивают” талантливых ребят, и часто случается, что те уходят из футбола. Это проблема всего детско-юношеского футбола, но не сборных».

В конце нулевых, как писал «СЭ», РФС снял одну из юношеских команд с розыгрыша. В полуфинале первенства среди юношей 1992 года рождения встречались одно из училищ олимпийского резерва и ставропольская ДЮСШ «Кожаный мяч». В Ставрополе победили гости, в ответном матче зафиксировали ничью. Ставропольцы результаты опротестовали, настаивая, что за соперников играли три «переростка». Документы и справки нашлись по одному из них. И выяснилось, что футболист родился в 1989 году, то есть на самом деле был на три года старше.

В 2002 году юношескую команду одного из ведущих московских клубов, составленную из ребят 1986 года рождения, не допустили к участию в финальном турнире чемпионата страны, а в чемпионате Москвы с нее сняли очки. Как раз из-за «переростков». Когда один из игроков этого клуба, включенный в состав юношеской сборной, проходил пограничный контроль в аэропорту, выяснилось, что паспорт у него поддельный — изменен год рождения.

В советское время возраст, случалось, изменяли всего лишь на полгода. Тогда отсчет для попадания в юношеские сборные велся не с 1 января, а с 1 августа. Вот и делали подростков моложе на полгода. Допустим, родившемуся 20 апреля меняли дату рождения на 20 октября. Впоследствии приходилось отмечать день рождения дважды в год.