Сулейманова заподозрили в смене возраста
В сети появилась информация о том, что 19-летний нападающий «Краснодара»
В сети появилась информация о том, что 19-летний нападающий «Краснодара»
В паблике ВГИК (в социальной сети «ВКонтакте») появилось расследование о том, что нападающему «Краснодара»
Основные аргументы следующие:
— В 2008 году Шапи выступал на турнире «Легенды Спартака» в Анапе в составе команды 1996 года рождения и был назван самым техничным игроком.
— Выступать за более старший возраст, по мнению ВГИК, Сулейманов не мог
— В июле 2012-го Сулейманов в составе детской команды «Анжи», составленной из ребят 1996 года рождения, стал автором гола в ворота сверстников из нальчикского «Спартака» на первенстве России в группе
— В ноябре 2012-го будущий джокер «Краснодара» выступил на том же турнире, но для игроков 1999 года рождения. В финале «Анжи» со счетом 1:0 обыграл как раз «быков».
«Ну, а дальше вы сами все знаете, — написали в паблике. — Шапи отправился в 2013 году в Краснодар и прошел отбор в академию, а затем стал самым молодым футболистом, забивавшим в еврокубках. Выводы делайте сами. Вероятно, у Шапи не получилось выделиться среди своих настоящих сверстников
Также ВГИК опубликовал два скриншота страницы Сулейманова во «ВКонтакте», где в качестве даты рождения значится 16 декабря 1995 года (согласно официальным данным футболист родился 16 декабря 1999 года). Скриншот сделан с сайта
Корреспондент «СЭ» Арман Мкртчян связался с председателем председателем Федерации футбола Дагестана Будуном Будуновым, чтобы прояснить ситуацию. Однако Будунов заявил, что не владеет информацией.
— В первый раз такое слышу, — сказал Будунов. — Я не знаю, какого он года рождения, пусть органы этим занимаются. Не думаю, что ему был смысл подделать документ. Для чего? Я смысла не вижу подделывать документы в футболе. Это же не единоборства, чтобы медали завоевывать по молодости.
Связаться с Рустамом Избулатовым, к сожалению, не удалось. Однако Сулейманов в детстве тренировался не только у него, но и у Мурзы Мурзаева.
— Когда в мою команду попал Шапи, он уже был 1999 года, поэтому не думаю, что стоит верить информации, которая кажется ложной, — сказал Мурзаев корреспонденту «СЭ» Андрею Сизякину. — Я хорошо помни Шапи с первых дней — он был маленький щупленький, но левая у него была сумасшедшая. Как у Месси, а может и лучше.
— Но вы сталкивались с тем, что в детском футболе могут изменять год рождения?
— Я лично не сталкивался, но знаю о такой практике. Вы думаете, что из действующего состава сборной России никто не «переписан»? Вы же сами знаете ответ лучше меня. А тут парень выстрелил, и начали его клевать, как коршуны. Почему никто не интересуется игроками сборной России?
— В последнее время не было публикаций о том, что
— Повторюсь, парень с детства был очень талантлив, а вместо того, чтобы порадоваться, начинают
— А когда конкретно «Краснодар» интересовался этим вопросом?
— Года
— Вы лично общались с краснодарцами?
— Конечно. Мы с ними говорили по телефону. Я им, как и вам, сказал, что он 1999 года рождения.
— Если он был таким суперталантливым футболистом, то почему его не взял «Анжи»?
— Потому что «Анжи» нужны готовые футболисты, там не были заинтересованы в развитии игрока. Иными словами — им нужен готовый материал, а не перспективный. В «Краснодаре» на это смотрят иначе.
О том, что Сулейманов играл за «Анжи» в первенстве России по футболу среди юношей 1996 года рождения, указано на официальном сайте федерации футбола Ставропольского края (тот самый турнир, где нападающего написали с опечаткой — Селейманов Шапи). Мурзаев подтвердил, что форвард там играл. По его словам, в команде со старшими ребятами
— Я помню тот турнир, — говорит Мурзаев. — Могу только повториться: Шапи был очень талантлив. К тому же его отец — мой близкий друг, он все время просил взять сына с собой. Вот я и брал.
«Краснодар» никак не прокомментировал материал ВГИК о возрасте Сулейманова. Источник в клубе сообщил «СЭ», что, когда Сулейманов приехал в академию клуба, то выглядел куда младше сверстников — на 11−12 лет. По словам источника, никаких данных о том, что игрок мог быть «переписан», у «Краснодара» нет. Мальчик (тем более с Кавказа), который в 17 лет выглядит на 11−12, — это и правда очень большая редкость.
Сам же футболист выложил в Инстаграме (в сториз) фотографию, на которой маленький мальчик стоит на футбольном поле рядом с игроком из другой команды — выше ростом почти в два раза. Судя по всему, маленький мальчик на снимке — сам Сулейманов. К снимку игрок прикрепил два смайлика: один — улыбающийся, другой — целующийся.
Тема «переростков» и «переделанных» всплывает не впервые. Такая проблема существовала в советские времена, особенно в турнирах «Кожаный мяч». Сохранилась она и потом.
Вот что говорил об этом 10 лет назад в интервью «СЭ» Юрий Смирнов,
В конце нулевых, как писал «СЭ», РФС снял одну из юношеских команд с розыгрыша. В полуфинале первенства среди юношей 1992 года рождения встречались одно из училищ олимпийского резерва и ставропольская ДЮСШ «Кожаный мяч». В Ставрополе победили гости, в ответном матче зафиксировали ничью. Ставропольцы результаты опротестовали, настаивая, что за соперников играли три «переростка». Документы и справки нашлись по одному из них. И выяснилось, что футболист родился в 1989 году, то есть на самом деле был на три года старше.
В 2002 году юношескую команду одного из ведущих московских клубов, составленную из ребят 1986 года рождения, не допустили к участию в финальном турнире чемпионата страны, а в чемпионате Москвы с нее сняли очки. Как раз
В советское время возраст, случалось, изменяли всего лишь на полгода. Тогда отсчет для попадания в юношеские сборные велся не с 1 января, а с 1 августа. Вот и делали подростков моложе на полгода. Допустим, родившемуся 20 апреля меняли дату рождения на 20 октября. Впоследствии приходилось отмечать день рождения дважды в год.
В 1980-е юношеская сборная СССР выиграла чемпионат Европы в Венгрии. Но известный ныне агент, учившийся в Советском Союзе и обладавший определенной информацией, «подсказал» УЕФА, что некоторые наши футболисты, грузины, на самом деле иного возраста, чем заявленный. Произошел скандал, но первое место оставили за нами.