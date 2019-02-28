Жена Тарасова: Считала, что футболисты не отягощены умом. Дима быстро меня переубедил

Источник: РИА "Новости"

«Мыслила стереотипно, считала, что футболисты не отягощены умом. Но Дима быстро меня переубедил.

Я понимала, что браком Диму не удивишь. Из песни слов не выкинешь! Мы много говорили и решили венчаться — Дима очень глубокий человек, которому тоже было важно получить благословение свыше.

У нас растет удивительная дочь — очень позитивная, улыбчивая, послушная. Дима сейчас очень балует дочь, но, думаю, в будущем он станет строгим папой — уже говорит, что никто не пройдет кастинг в женихи, — заявила Костенко.