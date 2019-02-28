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14:31 (мск), источник: Р-Спорт

Источник: Советник президента «Оренбурга» Трабукки хочет отставку тренера

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Занимающий пост советника президента футбольного клуба «Оренбург» Владимира Кияева Марко Трабукки находится в жестком конфликте с предыдущим менеджментом, его целью является отставка нынешнего главного тренера команды Владимира Федотова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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Вратарь «Оренбурга» Александр Довбня 30 января сообщил РИА Новости, что работавшего ранее с Массимо Каррерой в московском «Спартаке» Трабукки представили команде как нового сотрудника клуба, позднее было объявлено, что он стал личным консультантом Кияева по трансферным вопросам.

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«В “Оренбурге” полный передел власти. Формально занимая пост советника президента, Марко Трабукки находится в жестком конфликте с предыдущим менеджментом. Его цель — отставка главного тренера Владимира Федотова», — сообщил РИА Новости собеседник агентства.

«Оренбург», набравший 22 очка после 16 игр, занимает 10-е место в чемпионате России. В первом матче после зимней паузы оренбургская команда сыграет 1 марта дома с махачкалинским «Анжи».

Ранее в СМИ сообщалось, что Каррера, в октябре отправленный в отставку с поста главного тренера «Спартака», может возглавить «Оренбург». Однако, по информации РИА Новости, вероятность появления Карреры в клубе крайне невысока. «На этот пост рассматривается другой итальянец, хорошо знакомый Марко Трабукки, — Нунцио Дзаветтьери», — сообщил собеседник агентства.

На данный момент Дзаветтьери является тренером «Спартака» из Юрмалы.

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