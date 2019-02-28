РПЛ отказала «Динамо» в проведении матча со «Спартаком» на стадионе в Петровском парке
ТАСС, 28 февраля. Комиссия Российской
ТАСС, 28 февраля. Комиссия Российской
Комиссия РПЛ и Российского футбольного союза в четверг провела инспекцию поля стадиона «Динамо» в Петровском парке.
«Газон футбольного поля “Динамо” находится в неудовлетворительном состоянии, травмоопасен. Предпосылки для проведения матча 10 марта 2019 отсутствуют. Дальнейшая эксплуатация поля до окончания агротехнических работ не рекомендуется», — говорится в сообщении лиги.
Место проведения матча «Динамо» — «Спартак» будет определено позднее.