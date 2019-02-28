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14:19 (мск), источник: ТАСС

РПЛ отказала «Динамо» в проведении матча со «Спартаком» на стадионе в Петровском парке

ТАСС, 28 февраля. Комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) отказала московскому футбольному клубу «Динамо» в проведении матча 19-го тура чемпионата России со «Спартаком» на стадионе в Петровском парке. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Комиссия РПЛ и Российского футбольного союза в четверг провела инспекцию поля стадиона «Динамо» в Петровском парке.

«Газон футбольного поля “Динамо” находится в неудовлетворительном состоянии, травмоопасен. Предпосылки для проведения матча 10 марта 2019 отсутствуют. Дальнейшая эксплуатация поля до окончания агротехнических работ не рекомендуется», — говорится в сообщении лиги.

Место проведения матча «Динамо» — «Спартак» будет определено позднее.

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