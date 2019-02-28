ФК «Химки» не планирует переносить матч с «Арены-Химки» в день игры «Динамо» — «Спартак»

Источник: РИА "Новости"

В четверг комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России отказала московскому «Динамо» в проведении матча 19-го тура со «Спартаком» на стадионе в Петровском парке. Встреча с красно-белыми 10 марта должна была стать первой для «Динамо» на арене в Петровском парке. Реконструкция стадиона началась в 2008 году и завершилась в ноябре 2018 года.

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С 2009 года динамовцы проводили домашние матчи на «Арене-Химки», которая является основной для бело-голубых в нынешнем сезоне. 10 марта на подмосковном стадионе запланирован матч 26-го тура Олимп-ФНЛ между «Химками» и «Сибирью».

«На данный момент мы планируем играть на “Арене-Химки” и, скорее всего, будем там играть. Я не знаю, какой выход есть у “Динамо”. “Химки” пока вопрос переноса своего матча не рассматривают», — отметил Иванов.