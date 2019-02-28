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15:45 (мск), источник: ТАСС

ФК «Химки» не планирует переносить матч с «Арены-Химки» в день игры «Динамо» — «Спартак»

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Подмосковный клуб «Химки» не планирует переносить матч Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с новосибирской «Сибирью», который состоится 10 марта — в день игры Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными «Динамо» и «Спартаком». Об этом ТАСС сообщил генеральный директор подмосковного клуба Василий Иванов.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России отказала московскому «Динамо» в проведении матча 19-го тура со «Спартаком» на стадионе в Петровском парке. Встреча с красно-белыми 10 марта должна была стать первой для «Динамо» на арене в Петровском парке. Реконструкция стадиона началась в 2008 году и завершилась в ноябре 2018 года.

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С 2009 года динамовцы проводили домашние матчи на «Арене-Химки», которая является основной для бело-голубых в нынешнем сезоне. 10 марта на подмосковном стадионе запланирован матч 26-го тура Олимп-ФНЛ между «Химками» и «Сибирью».

«На данный момент мы планируем играть на “Арене-Химки” и, скорее всего, будем там играть. Я не знаю, какой выход есть у “Динамо”. “Химки” пока вопрос переноса своего матча не рассматривают», — отметил Иванов.

Согласно регламенту, решение о месте проведения матча «Динамо» — «Спартак» должно быть оглашено не позднее 1 марта.

Премьер-лига 2018/2019Тур 19, 10.03.2019, 19:00

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