«Динамо» примет решение о месте проведения матча РПЛ со «Спартаком» в ближайшее время

В четверг комиссия РПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России отказала московскому «Динамо» в проведении матча 19-го тура со «Спартаком» на стадионе в Петровском парке. Встреча должна пройти 10 марта.

«Руководство футбольного клуба “Динамо” планирует определиться с местом проведения домашнего матча Российской премьер-лиги против “Спартака” в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе.