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15:53 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» примет решение о месте проведения матча РПЛ со «Спартаком» в ближайшее время

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба «Динамо» планирует определиться с местом проведения домашнего матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

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В четверг комиссия РПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России отказала московскому «Динамо» в проведении матча 19-го тура со «Спартаком» на стадионе в Петровском парке. Встреча должна пройти 10 марта.

«Руководство футбольного клуба “Динамо” планирует определиться с местом проведения домашнего матча Российской премьер-лиги против “Спартака” в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе.

Основной ареной «Динамо» заявлена «Арена-Химки». 10 марта на подмосковном стадионе запланирован матч 26-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги между «Химками» и «Сибирью». Генеральный директор подмосковного клуба Василий Иванов сообщил ТАСС, что руководство не планирует перенос матча на другую арену.

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