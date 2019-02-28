«Динамо» примет решение о месте проведения матча РПЛ со «Спартаком» в ближайшее время
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба «Динамо» планирует определиться с местом проведения домашнего матча 19-го тура Российской
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба «Динамо» планирует определиться с местом проведения домашнего матча 19-го тура Российской
В четверг комиссия РПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России отказала московскому «Динамо» в проведении матча 19-го тура со «Спартаком» на стадионе в Петровском парке. Встреча должна пройти 10 марта.
«Руководство футбольного клуба “Динамо” планирует определиться с местом проведения домашнего матча Российской
Основной ареной «Динамо» заявлена «Арена-Химки». 10 марта на подмосковном стадионе запланирован матч 26-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги между «Химками» и «Сибирью». Генеральный директор подмосковного клуба Василий Иванов сообщил ТАСС, что руководство не планирует перенос матча на другую арену.