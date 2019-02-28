Родионов: «Спартаку» неизвестно, откуда берутся слухи об уходе Джикии

Джикия перешел в «Спартак» в конце 2016 года из пермского «Амкара» и стал в составе «красно-белых» чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

«Георгий связан со “Спартаком” длительным контрактом. Откуда берутся слухи о его возможном переходе в другой клуб по окончании нынешнего чемпионата, нам неизвестно. Мы рассчитываем, что Джикия еще долго будет приносить пользу “красно-белым”. А сейчас он вместе с командой продолжает готовиться к возобновлению второй части сезона. И не хотелось бы, чтобы кто-то подобного рода вбросами мешал этой подготовке», — цитирует Родионова сайт «Спартака».