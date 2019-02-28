Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.02
Саутгемптон2
Фулхэм0
Футбол. Зарубежный
27.02
Арсенал5
Борнмут1
Футбол. Зарубежный
27.02
Манчестер Сити1
Вест Хэм Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
27.02
Ливерпуль5
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
27.02
Челси2
Тоттенхэм Хотспур0
Футбол. Зарубежный
27.02
Кристал Пэлас1
Манчестер Юнайтед3
Все события
Фоторепортажи
14Анна Курникова: где она сейчас?
24«Ястребы» сводят с ума Балашиху. Вторая победа над чемпионом
16:01 (мск), источник: Р-Спорт

Родионов: «Спартаку» неизвестно, откуда берутся слухи об уходе Джикии

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Спортивный директор московского футбольного клуба «Спартак» Сергей Родионов заявил, что ему неизвестно, откуда берутся слухи о возможном уходе защитника Георгия Джикии из команды.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Джикия перешел в «Спартак» в конце 2016 года из пермского «Амкара» и стал в составе «красно-белых» чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

«Георгий связан со “Спартаком” длительным контрактом. Откуда берутся слухи о его возможном переходе в другой клуб по окончании нынешнего чемпионата, нам неизвестно. Мы рассчитываем, что Джикия еще долго будет приносить пользу “красно-белым”. А сейчас он вместе с командой продолжает готовиться к возобновлению второй части сезона. И не хотелось бы, чтобы кто-то подобного рода вбросами мешал этой подготовке», — цитирует Родионова сайт «Спартака».

Во время загрузки произошла ошибка.
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Девушка, уложившая Путина на лопатки
Как Хабиб учит Россию жить по своим законам
Крутого казахстанца арестовали. Криминал на ЧМ-2019 по лыжам
«Игра шла, как мы хотели»: как «Барса» уничтожила «Реал»
Роналду не сыграет с «Наполи», но восстановится к «Атлетико»
Дети лимита? Почему российский футбол рождает скандалы
Анна Курникова: где она сейчас? (фото)
Шарапова показала новые платья в своей коллекции (фото)
Вратарь «Спартака» пропустит не менее трех месяцев из-за травмы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь