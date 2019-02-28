У Кокорина есть разрешение на осмотр врачами «Зенита»

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— Есть разрешение на то, чтобы зенитовские врачи пришли осмотреть Кокорина. Для этого нужно, чтобы клуб обратился в Федеральную службу исполнения наказаний, назвав фамилию, имя и отчество специалиста, который придет к спортсмену. Там все организуют. Александру об этом сообщили и, думаю, что он через своего адвоката передаст информацию кому надо. Теперь слово за «Зенитом».

— Обследование может пройти не в стенах «Бутырки»?

— Там хорошая медицинская часть — осмотрят. Если же появится необходимость для дополнительных действий, тогда будут принимать отдельное решение. Сейчас об этом речь не идет. Возможности сделать ему снимки и все остальное есть в СИЗО.

Напомним, что Кокорин перенес операцию на колене в марте 2018 года. Ранее футболист и его адвокат Татьяна Стукалова сообщали о болях в колене у игрока.