Кокорин получил разрешение на визит врачей «Зенита» в СИЗО
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала, что форвард «Зенита» Александр Кокорин получил разрешение на визит врачей клуба в СИЗО-2 «Бутырка».
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала, что форвард «Зенита» Александр Кокорин получил разрешение на визит врачей клуба в СИЗО-2 «Бутырка».
— Есть разрешение на то, чтобы зенитовские врачи пришли осмотреть Кокорина. Для этого нужно, чтобы клуб обратился в Федеральную службу исполнения наказаний, назвав фамилию, имя и отчество специалиста, который придет к спортсмену — и там все организуют.
Александру об этом сообщили и, думаю, что он через своего адвоката передаст информацию кому надо. Теперь слово за «Зенитом».
— Обследование может пройти не в стенах «Бутырки»?
— Там хорошая медицинская часть — осмотрят. Если же появится необходимость для дополнительных действий, тогда будут принимать отдельное решение. Возможности сделать ему снимки и все остальное есть в СИЗО, — сказала Потяева.
Кокорин находится в СИЗО с начала октября, как и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев, после участия в двух драках в центре Москвы.
До ареста Кокорин восстановился от травмы крестообразной связки колена и принял участие в 5 матчах. Адвокаты игрока заявляли, что дальнейшее пребывание Кокорина в тюрьме грозит ему инвалидностью.
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