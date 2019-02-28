Новое руководство «Динамо» хочет уволить Широкова

Акционеры недовольны политикой, проводимой Широковым, и его конфликтом с главным тренером команды Дмитрием Хохловым. По информации источников, приближённых к «Динамо», он пытался сместить Хохлова и руководство клубной академии. Добавим, что Роман с 25 февраля находится в отпуске.