Новое руководство «Динамо» хочет уволить Широкова
По информации «Чемпионата», спортивный директор московского «Динамо» Роман Широков не входит в планы нового руководства клуба.
По информации «Чемпионата», спортивный директор московского «Динамо» Роман Широков не входит в планы нового руководства клуба.
Акционеры недовольны политикой, проводимой Широковым, и его конфликтом с главным тренером команды Дмитрием Хохловым. По информации источников, приближённых к «Динамо», он пытался сместить Хохлова и руководство клубной академии. Добавим, что Роман с 25 февраля находится в отпуске.
«Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской
3 марта