Гендиректор «Рубина»: Карадениз неприятно удивил. Потребовал проценты за просрочку по долгам. Это некрасиво и непорядочно

Источник: РИА "Новости"

«Вот только недавний любимец казанской публики турецкий полузащитник Гекдениз Карадениз неприятно удивил. Мы не просим его отказаться от долгов, мы их непременно выплатим, а он, далеко небедный человек, еще и проценты за просрочку по долгам с нас требует.

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Сколько лет играл у нас… Это некрасиво и непорядочно. Говорил, что Казань навечно в его сердце, 10 лет у нас отыграл, обласканный властью и болельщиками, а сейчас проценты по задолженностям требует.

Вот другой пример. Сесар Навас расторг контракт, устал испанец: не могу больше играть, говорит, левая нога беспокоит. Давайте, если вам реально тяжело, говорит, не платите мне последние долги по зарплате, оставьте их в клубе.

Вот это человек, вот это поступок! Всегда уважал и уважаю его. Такой поступок еще раз говорит о его порядочности. Спасибо большое, говорю, ты заканчиваешь карьеру, мы тебе обязательно все отдадим, но не сразу, думай о семье, о будущем. За счет твоей зарплаты мы все равно богаче не станем. Вот показатель.