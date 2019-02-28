Агент игрока «Оренбурга» рассказал об угрозах Трабукки и пожаловался в РФС

Источник: Р-Спорт

Самошников перешел в «Оренбург» из ярославского «Шинника» в феврале. В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги 21-летний футболист провел 14 матчей в составе «Шинника».

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«В начале года со мной связались руководители “Оренбурга” с предложением о переходе Ильи в их команду. Были и другие предложения, но клуб был настойчив, проявлял большую заинтересованность в футболисте. Около месяца мы обсуждали условия контракта, и 30 января “Оренбург” направил в “Шинник” официальное письмо о заинтересованности в трансфере Самошникова. 6 февраля клубы подписали трансферный контракт», — сказал Моисеев по телефону.

«А уже 11 февраля Илья подписал личный контракт с “Оренбургом”, и бумаги были отправлены в клуб. Футболист отправился на сборы с командой. В последующие дни подписанный контракт со стороны клуба нам не предоставляли, хотя мы обращались к ним несколько раз. В итоге трансферное окно закрылось, а ответа от “Оренбурга” мы не увидели», — добавил собеседник агентства.

Моисеев рассказал, что футболист, проведший с «Оренбургом» сборы, в итоге оказался вне заявки на сезон.

Самое интересное — дальше. После матча «Оренбурга» с юрмальским «Спартаком» к Илье подошел селекционер российской команды Марко Трабукки и сделал ему предложение, от которого не стоит отказываться, чтобы не остаться вне команды. Также игроку пообещали светлое будущее. 22 февраля, в последний день трансферного окна, Илья не получил информации от клуба о включении в заявку на сезон. Впрочем, он не включен в нее и по настоящее время.

«В связи с этим 22 февраля мы направили официальное обращение в РПЛ с просьбой разобраться в ситуации, почему игрок оказался без контракта и вне заявки на сезон. Помимо этого, мы обратились к президенту РФС Александру Дюкову. Надеемся, что руководители российского футбола разберутся в этой истории. Хочется отметить, что такая ситуация выглядит вопиющей, такого раньше не было в нашем футболе. Надеемся, что в итоге всё разрешится. Спасибо “Шиннику”, который готов пригласить Илью обратно», — подчеркнул Моисеев.