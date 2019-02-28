Еркебулан Сейдахмет прокомментировал свой переход в европейский клуб

В эту команду он перешел из российской «Уфы». За «Левски» форвард будет играть на правах аренды до конца года.

Этой зимой «Левски» возглавил экс-тренер «Ордабасы» Георги Дерменджиев, а на перерыв в чемпионате клуб ушел на втором месте с отставания в пять очков от лидирующего «Лудогорца».

По словам Сейдахмета, он хочет помочь новой команде в борьбе за чемпионский титул и забить как можно больше голов.

«Все хорошо. Я рад, что оказался в «Левски». Знаю, что это самый популярный клуб в Болгарии, здесь играли многие известные футболисты. Я рад быть здесь.

Я играю форварда, но могу и на фланге или под нападающим. Где скажет играть тренер, я готов играть, даже на позиции защитника. Мы уже встречались с тренером.

Я знаю, что у «Левски» — темпераментные болельщики. Хочу приложить все усилия за клуб, помочь команде побеждать и радовать их. Я хочу забить побольше голов и порадовать фанатов. Какие задачи у «Левски»? У нашей команда только одна цель — чемпионский титул, — заявил Сейдахмет.

Отметим, что в межсезонье Сейдахмет восстановился от травмы, которую получил в ноябре в сборной Казахстана — он на тренировке столкнулся с тогдашним тренером-ассистентом Кайратом Нурдаулетовым и перенес операцию в Германии.

В «Уфу» Сейдахмет перешел год назад. В прошлом сезоне он провел только два матча в российской премьер-лиге (РПЛ), при этом получив травму, из-за которой пропустил предсезонку и старт нового чемпионата. В текущем сезоне РПЛ он провел всего один матч, а еще одну игру сыграл в Кубке.