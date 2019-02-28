Еркебулан Сейдахмет прокомментировал свой переход в европейский клуб
Нападающий сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет дал первое интервью качестве футболиста болгарского «Левски».
Нападающий сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет дал первое интервью качестве футболиста болгарского «Левски».
В эту команду он перешел из российской «Уфы». За «Левски» форвард будет играть на правах аренды до конца года.
Этой зимой «Левски» возглавил
По словам Сейдахмета, он хочет помочь новой команде в борьбе за чемпионский титул и забить как можно больше голов.
«Все хорошо. Я рад, что оказался в «Левски». Знаю, что это самый популярный клуб в Болгарии, здесь играли многие известные футболисты. Я рад быть здесь.
Я играю форварда, но могу и на фланге или под нападающим. Где скажет играть тренер, я готов играть, даже на позиции защитника. Мы уже встречались с тренером.
Я знаю, что у «Левски» — темпераментные болельщики. Хочу приложить все усилия за клуб, помочь команде побеждать и радовать их. Я хочу забить побольше голов и порадовать фанатов. Какие задачи у «Левски»? У нашей команда только одна цель — чемпионский титул, — заявил Сейдахмет.
Отметим, что в межсезонье Сейдахмет восстановился от травмы, которую получил в ноябре в сборной Казахстана — он на тренировке столкнулся с тогдашним
В «Уфу» Сейдахмет перешел год назад. В прошлом сезоне он провел только два матча в российской
В историю сборной Казахстана Сейдахмет вошел как самый юный автор гола. За команду он дебютировал в 2018 году и в шести матчах отличился два раза.