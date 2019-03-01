Погоня за «Зенитом»: кто будет быстрее?
Обозреватель «СЭ» — о состоянии участников чемпионской гонки на старте весеннего отрезка.
Обозреватель «СЭ» — о состоянии участников чемпионской гонки на старте весеннего отрезка.
Всерьез обеспокоив своих болельщиков по ходу межсезонья, в Лиге Европы «Зенит» все же нашел ноту оптимизма. Поздний выход из отпуска, скомканная игра на зимних сборах, отсутствие свежих идей — все осталось в прошлом. Домашний матч с «Фенербахче» как минимум показал наличие потенциала в лице новобранцев, особенно Азмуна, с которым атаки «Зенита» могут обрести разнообразие и непредсказуемость. В теории, конечно.
«Зенит» неплохо усилился, хотя и идеальной трансферную кампанию не назовешь. Барриос — чистый разрушитель приличного уровня; если на секунду забыть, что в клубе полсостава — центральные хавбеки, хотя и не чистые разрушители, этот трансфер можно считать точечным и правильным. Ракицкий — это первый пас в атаку, «второй этаж» и розыгрыш стандартов; единственное — он достаточно тихоходный. Азмун — напор и скорость.
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Дело за Сергеем Семаком. У него и раньше был мощный состав, который давал результат, но
«Чемпион по игре» грамотно выстроил подготовку (в отличие от «Зенита», «Краснодар» ее форсировал), поднял себе настроение в еврокубках, хотя затем и вылетел из Кубка. У «быков» все в порядке с функциональным состоянием, мощный состав, а о качестве игры и говорить нечего. Хотя тут юмористы отмечают всего один гол с игры в последних четырех матчах. Очень напоминает историю со стандартами «Спартака» в начале сезона.
История эта о сухой статистике. Точно так же любят считать голы у нападающих и не замечать океана полезной работы. Суть в том, что если игра поставлена, голы обязательно придут — и приходят. На это не стоит обращать внимания. У «Краснодара» игра не только поставлена, но и сбалансирована: и атака сочная, и оборона крепкая. Но хватит ли этого запаса прочности на два фронта? И сколько еще продлятся европейские приключения?
Одна пробоина в составе все же есть — центр обороны. Не дай бог что случится с одним из основных защитников — Мартыновичем или Спаичем — жди беды. «Краснодар»
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Виктор Гончаренко готовил команду как всегда в Кампоаморе — в ЦСКА уважают традиции. Еще одна из таких — оттачивание совсем другой модели, нежели той, с которой команда гастролирует в чемпионате России. Да, Гончаренко наигрывал схему с четырьмя защитниками, и даже когда Магнуссон вернулся в строй (у него была травма), то занял позицию на левом фланге обороны. Так что непонятно, как сыграет ЦСКА в эту субботу.
И вообще ЦСКА по сборам очень сложно изучать — огромное количество экспериментов: разные сочетания в центре, в атаке, в обороне; разные схемы; непредсказуемые атаки, когда голевая комбинация может быть зачата на любом участке поля. ЦСКА заметно прибавил в атакующем разнообразии: левый фланг стал заметно острее и теперь ничуть не уступает в активности правому, в центре много импровизации и нетривиальных решений.
Потеря Дзагоева никак не скажется на атакующем потенциале — ЦСКА уже давно привык играть без своего в недавнем прошлом лидере. Зато появились новобранцы: Н`Диайе — нападающий, который
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Рисунка игры
На сборах хорошо проявил себя Мелкадзе — ему дадут еще один шанс. Вроде бы есть прогресс у Ломовицкого. Все лучше, чем игра Айртона, к которому по оборонительной части есть вопросы. Гулиев, еще один новичок, хорошо себя проявлял, пока не был сослан на фланг. Воспитанники «Чертаново» Глушенков и Умяров в порядке, но, похоже, это не сегодняшний, а может, и не завтрашний день. Этот «Спартак» только предстоит понять.
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Из всех
На трансферном рынке «Локомотив» молчал, и этому есть два объяснения:
Семин, подводя итоги сборов, дал высокую оценку игре молодежи и, кажется, всем был доволен. Чего ждать от «Локомотива»? Непонятно, как и от «Зенита» со «Спартаком». Однако вряд ли повторится пробуксовка на старте сезона: теперь у Семина было много времени, все футболисты были в его распоряжении. Если железнодорожники сыграют в свою силу, раскрыв весь
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