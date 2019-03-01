Погоня за «Зенитом»: кто будет быстрее?

Источник: AFP 2019

«Зенит»

Всерьез обеспокоив своих болельщиков по ходу межсезонья, в Лиге Европы «Зенит» все же нашел ноту оптимизма. Поздний выход из отпуска, скомканная игра на зимних сборах, отсутствие свежих идей — все осталось в прошлом. Домашний матч с «Фенербахче» как минимум показал наличие потенциала в лице новобранцев, особенно Азмуна, с которым атаки «Зенита» могут обрести разнообразие и непредсказуемость. В теории, конечно.

«Зенит» неплохо усилился, хотя и идеальной трансферную кампанию не назовешь. Барриос — чистый разрушитель приличного уровня; если на секунду забыть, что в клубе полсостава — центральные хавбеки, хотя и не чистые разрушители, этот трансфер можно считать точечным и правильным. Ракицкий — это первый пас в атаку, «второй этаж» и розыгрыш стандартов; единственное — он достаточно тихоходный. Азмун — напор и скорость.

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Дело за Сергеем Семаком. У него и раньше был мощный состав, который давал результат, но почему-то выдавливал из себя примитивную командную игру. Получится ли весной? Ну, во всяком случае, с «физикой» все в порядке, к тому же «Зенит» не форсировал подготовку. А по игре пока сказать нечего: тут два сценария, каждый из которых может воплотиться.

«Краснодар»

«Чемпион по игре» грамотно выстроил подготовку (в отличие от «Зенита», «Краснодар» ее форсировал), поднял себе настроение в еврокубках, хотя затем и вылетел из Кубка. У «быков» все в порядке с функциональным состоянием, мощный состав, а о качестве игры и говорить нечего. Хотя тут юмористы отмечают всего один гол с игры в последних четырех матчах. Очень напоминает историю со стандартами «Спартака» в начале сезона.

История эта о сухой статистике. Точно так же любят считать голы у нападающих и не замечать океана полезной работы. Суть в том, что если игра поставлена, голы обязательно придут — и приходят. На это не стоит обращать внимания. У «Краснодара» игра не только поставлена, но и сбалансирована: и атака сочная, и оборона крепкая. Но хватит ли этого запаса прочности на два фронта? И сколько еще продлятся европейские приключения?

Одна пробоина в составе все же есть — центр обороны. Не дай бог что случится с одним из основных защитников — Мартыновичем или Спаичем — жди беды. «Краснодар» почему-то не спешит укреплять эту зону. С другой стороны, в центре поля появился еще один креативный исполнитель Ольссон (правда, пока он выпадает из игры), а на левом фланге конкуренцию Рамиресу составит Скопинцев. За зиму «Краснодар» слабее точно не стал.

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ЦСКА

Виктор Гончаренко готовил команду как всегда в Кампоаморе — в ЦСКА уважают традиции. Еще одна из таких — оттачивание совсем другой модели, нежели той, с которой команда гастролирует в чемпионате России. Да, Гончаренко наигрывал схему с четырьмя защитниками, и даже когда Магнуссон вернулся в строй (у него была травма), то занял позицию на левом фланге обороны. Так что непонятно, как сыграет ЦСКА в эту субботу.

И вообще ЦСКА по сборам очень сложно изучать — огромное количество экспериментов: разные сочетания в центре, в атаке, в обороне; разные схемы; непредсказуемые атаки, когда голевая комбинация может быть зачата на любом участке поля. ЦСКА заметно прибавил в атакующем разнообразии: левый фланг стал заметно острее и теперь ничуть не уступает в активности правому, в центре много импровизации и нетривиальных решений.

Потеря Дзагоева никак не скажется на атакующем потенциале — ЦСКА уже давно привык играть без своего в недавнем прошлом лидере. Зато появились новобранцы: Н`Диайе — нападающий, который де-факто был в клубе с осени, и Дивеев — центральный защитник, который уже имеет полный матч за новую команду (спарринг с «Уфой» — 2:1). На мой взгляд, ЦСКА, как и «Краснодар», — наверное, главный претендент на чемпионство.

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«Спартак»

Красно-белые остаются самой загадочной командой чемпионата. Вот и зимой у них все иначе, не как у других: начали подготовку настолько здорово, что даже заговорили о шансах на золото, но завершили на минорной ноте. Что пошло не так (и можно ли об этом говорить, или так все задумано?), никто не понимает. Возможно, были допущены ошибки из-за того, что в зимнее расписание был добавлен дополнительный четвертый сбор.

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Рисунка игры по-прежнему не видно. Олег Кононов выбирает из двух моделей — 4−4−2, с которой он завершал первую часть сезона, и 4−2−3−1. Но значение имеет даже не это, а сама структура, роли некоторых игроков, того же Ханни, который опять сваливается на столь нелюбимый левый фланг. Атак через центр очень мало. Почему? Глушаков плохо играет в опорной зоне, при этом моторный Гулиев почему-то отправлен на правый фланг.

На сборах хорошо проявил себя Мелкадзе — ему дадут еще один шанс. Вроде бы есть прогресс у Ломовицкого. Все лучше, чем игра Айртона, к которому по оборонительной части есть вопросы. Гулиев, еще один новичок, хорошо себя проявлял, пока не был сослан на фланг. Воспитанники «Чертаново» Глушенков и Умяров в порядке, но, похоже, это не сегодняшний, а может, и не завтрашний день. Этот «Спартак» только предстоит понять.

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«Локомотив»

Из всех топ-клубов «Локо» уделяли меньше всего внимания, как-то потерялся он после турнира в Катаре. В феврале команда Юрия Семина неплохо играла в спаррингах: атакующая игра в порядке, братья Миранчуки и Фарфан чувствуют себя хорошо. На первых в свете размолвки клуба с Фернандешем теперь возложена дополнительная ответственность, а последний должен забивать, раз Смолов в себя пока так и не пришел.

На трансферном рынке «Локомотив» молчал, и этому есть два объяснения: во-первых, состав укомплектован и сбалансирован, во-вторых, зимой в клубе сменился генеральный директор, и Василию Кикнадзе, вероятно, нужно время, чтобы войти в курс дел. Появился юный грузинский хавбек Кварацхелия — он уже забил гол. Неплохо проявили себя молодые кадры, особенно Тугарев, которому весной наверняка будет предоставлен шанс.

Семин, подводя итоги сборов, дал высокую оценку игре молодежи и, кажется, всем был доволен. Чего ждать от «Локомотива»? Непонятно, как и от «Зенита» со «Спартаком». Однако вряд ли повторится пробуксовка на старте сезона: теперь у Семина было много времени, все футболисты были в его распоряжении. Если железнодорожники сыграют в свою силу, раскрыв весь кадрово-тактический потенциал, итоги сезона многих удивят…

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