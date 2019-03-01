«Краснодар» в марте очень опасен для «Спартака»

0 поражений потерпел «Зенит» в матчах с «Уралом» в высшем дивизионе (+0=2−13, мячи 9−33). «Шмели» отнимали очки у сине-бело-голубых в 1992 и 2017 годах — те встречи, домашние для екатеринбургской команды, завершились со счетом 1:1.

1 победу одержали команды Миодрага Божовича в гостевых матчах против «Локомотива». В июле 2008 года «Амкар» добился успеха со счетом 1:0. Шесть последующих поездок черногорца в Черкизово (с «Москвой», «Динамо», «Ростовом» и «Арсеналом») закончились поражениями (мячи 4−15).

2 раза «Зенит» забивал хоть один гол в первой игре весенней части чемпионата (+1=5−1, мячи 5−3). В 2012-м питерцы поделили очки с ЦСКА (2:2), а три года спустя разгромили «Урал» (3:0). В пяти остальных случаях сине-бело-голубые не отличались ни разу.

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий

3 матча чемпионата подряд забивает Иван Игнатьев. В конце 2018 года от молодого нападающего «Краснодара» последовательно пострадали «Арсенал», «Урал» и «Уфа». Более продолжительные голевые серии выдавали в этом сезоне армеец Федор Чалов и ростовчанин Алексей Ионов (по четыре игры).

4 матча продолжается безголевая серия «Ростова» в премьер-лиге. После того, как Сверрир Ингасон забил второй мяч «Краснодару», желто-синие не нашли ключей к воротам «Динамо» (0:0), «Зенита» (0:2), ЦСКА (0:0) и «Крыльев» (0:1).

5 сезонов подряд «Спартак» не может начать весеннюю часть чемпионата с победы. Красно-белые уступали «Тереку» (0:1), «Краснодару» (1:3) и ЦСКА (0:1), а также делили очки с тем же «Краснодаром» (2:2) и «Локомотивом» (0:0).

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

6 голов забил Федор Чалов в ворота «Арсенала». Тульский клуб — любимый клиент лучшего бомбардира текущего чемпионата. В сезоне-2016/17 форвард оформил дубль, через год сделал хет-трик, а осенью 2018-го отметился одним точным ударом.

7 из 10 очков в противостоянии со «Спартаком» (+3=1−11, мячи 20−30) «Краснодар» набрал в трех мартовских матчах. В 2014 и 2015 годах «быки» добились побед (3:1 и 4:0), а в 2017-м сыграли вничью (2:2). При этом текущая безвыигрышная серия южан растянулась уже на семь встреч (+0=1−6, мячи 5−15).

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

8 лет «Крылья Советов» не могут победить «Локомотив» в чемпионате России (+6=4−0, мячи 13−3). В последний раз самарцы обыграли железнодорожников в апреле 2011 года, когда единственный мяч забил сербский защитник Ненад Джорджевич.

9 гостевых поражений потерпел в сезоне-2018/19 «Зенит» (+6=2−9, мячи 19−24). Сине-бело-голубые по четыре раза уступали в чемпионате и Лиге Европы и однажды в Кубке России. При этом с шести последних выездов питерцы привезли всего одно очко (+0=1−5, мячи 4−13).

10-е место в списке гвардейцев чемпионата России Александр Самедов делит с Дмитрием Кириченко. Матч против «Локомотива» станет для хавбека 378-м в премьер-лиге, только два действующих игрока — Игорь Акинфеев и Игорь Денисов — выходили на поле чаще. На счету армейца 414 встреч, у Игоря Денисова — 382.

17 очков набрало «Динамо» в играх с «Уфой» в премьер-лиге (+5=2−0, мячи 13−3). Уфимцы избегали поражения от бело-голубых только в сезоне-2017/18, когда обе встречи завершились со счетом 1:1.

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

19 мячей забил ЦСКА в семи матчах с «Арсеналом» (+6=0−1, мячи 19−3). Армейцы нанесли тулякам четыре разгромных поражения — три на своем стадионе (мячи 12−0), одно — на малой арене «Локомотива» (4:1).

453 минуты «Локомотив» не пропускает от «Крыльев Советов» в чемпионате России. В последний раз самарцы огорчили железнодорожников в апреле 2014 года, когда точным ударом отметился Станислав Драгун.

620 минут составляет гостевая сухая серия Игоря Акинфеева. В последний раз армейцы пропускали в выездной встрече чемпионата 25 августа 2018 года — отличился Дмитрий Полоз из «Рубина».

998 голов пропустил «Ростов» в высшем российском дивизионе (+222=222−315, мячи 799−998). В воскресенье команда Валерия Карпина может войти в историю, первой добравшись до отметки 1000 пропущенных мячей.