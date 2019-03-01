Динамовское поле дало хилые всходы

Источник: РИА "Новости"

Намеченный на 10 марта матч 19-го тура чемпионата России по футболу, в котором «Динамо» должно было принять «Спартак» на открывшемся после многолетней реконструкции стадионе в Петровском парке, будет перенесен на другую арену. С таким заявлением выступила Российская премьер-лига (РПЛ), специалисты которой признали газон обошедшегося почти в $700 млн динамовского стадиона непригодным к эксплуатации. Отметим, что в 2108 году «Динамо» проводило домашние матчи на «Арене Химки» и именно этот стадион был заявлен динамовцами в качестве основного в текущем чемпионате. Но 10 марта «Арена Химки» будет занята другой игрой. Наиболее реальным вариантом для «Динамо» является проведение игры в «Лужниках».

Возвращение московского «Динамо» на родной стадион в Петровском парке откладывается. Напомним, что арена, ныне именуемая «ВТБ Арена — Центральный стадион “Динамо” имени Льва Яшина», которая более десяти лет находилась на реконструкции (фактически от старого динамовского стадиона осталась только Западная трибуна) и обошлась без учета застройки прилегающей территории примерно в $700 млн, получила разрешение на ввод в эксплуатацию в конце прошлого года. Большой футбольный дебют нового стадиона планировалось провести с помпой: он был намечен на 10 марта, когда «Динамо» должно сыграть со «Спартаком». Однако динамовским болельщикам придется еще немного подождать.

Как сообщила РПЛ, газон на стадионе не готов к проведению матчей. В отчете комиссии лиги по допуску футбольных полей от 28 февраля отмечено, что «игровая поверхность футбольного поля находится в неудовлетворительном состоянии». Специалисты комиссии указали также, что, «несмотря на то что подогрев был включен 20 января 2019 года и проведен посев семян газонных трав на всей площади газона, травяной покров полностью не сформирован (составляет 65−70%), всходы наблюдаются не на всей поверхности поля». Кроме того, отмечено, что корневая система у травы не сформирована, поле чрезмерно влажное, а поскольку оно не «прошито», то еще и непрочное. «Газон футбольного поля “Динамо” находится в неудовлетворительном состоянии, травмоопасен. Предпосылки для проведения очередного матча 10 марта 2019 года отсутствуют. Дальнейшая эксплуатация поля до окончания агротехнических работ не рекомендуется», — говорится в заключении комиссии, размещенном на сайте РПЛ. Также отмечается, что «ФК “Динамо” должен определить место проведения матча 19-го тура РПЛ с московским “Спартаком”».

Напомним, что в 2018 году «Динамо» проводило домашние матчи на «Арене Химки», которая была заявлена клубом как основной стадион. Однако вернуться на химкинское поле динамовцам теперь будет непросто. Дело в том, что как раз на 10 марта на «Арене Химки» запланировано проведение матча ФНЛ «Химки"—"Сибирь». И как заявил ТАСС генеральный директор подмосковного клуба Василий Иванов, «Химки» пока не планируют переносить свою игру куда-то еще. «На данный момент мы планируем играть на “Арене Химки” и, скорее всего, будем там играть. Я не знаю, какой выход есть у “Динамо”. “Химки” пока вопрос переноса своего матча не рассматривают», — отметил господин Иванов. Правда, время на то, чтобы передумать, у «Химок» еще есть. Ведь, согласно регламенту ФНЛ, клуб должен уведомить лигу о месте проведения матча за семь дней до его начала. То есть до 3 марта ситуация еще может измениться.

Но пока более вероятным представляется проведение матча в «Лужниках». Стадион, как заявила заместитель директора по коммуникациям «Лужников» Юлия Журкина, готов принять матч. «Поле, как и сама арена, находится в оптимальном состоянии и полностью готово принять любой матч РПЛ, в том числе и между “Динамо” и “Спартаком”, если понадобится», — сказала госпожа Журкина ТАСС. Добавим, что проведение матча в «Лужниках» может потребовать от «Динамо» дополнительных расходов. Аренда самого большого стадиона России — удовольствие недешевое и обходится примерно в 9 млн руб.

Добавим, что за последнее время это уже второй случай, когда РПЛ признает газоны стадионов, используемых командами лиги, не соответствующими требованиям. В начале недели лига забраковала газон стадиона в Туле, на котором 2 марта «Арсенал» должен был принять ЦСКА. В итоге матч был перенесен в Грозный. А вчера стало известно о переносе на нейтральное поле ответного матча ¼ финала Кубка России между «Арсеналом» и «Оренбургом», который должен был состояться 6 марта в Туле.