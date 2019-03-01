Весна-2019: «Краснодар» станет чемпионом, ЦСКА будет в ЛЧ, а «Спартак» — нет

Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» станет чемпионом

Нет, это не РПЛ глазами клоуна, а реальность. Победа «Краснодара» в чемпионате России станет важнейшей вехой и главной опорной точкой в развитии клуба. Воспитанники стабильно забивают, мощные соперники в Лиге Европы вдруг становятся слабыми, потихоньку вырабатывает ген победителя. За команду Мурада Мусаева можно не болеть, но за проект Сергея Галицкого переживаешь где-то на подкорке. Победа «Краснодара» в РПЛ покажет, что частные инвестиции за 10 лет и грамотный подход могут из ничего создать команду европейского уровня. Пока без приставки топ, но все же.

Семака не уволят

Должность главного тренера в «Зените» все больше напоминает должность преподавателя по защите от темных искусств в Хогвартсе. Кажется кто-то проклял Питер, каждый год одно и то же: новый тренер, большие покупки, солдауты на стадионе и ни одного трофея. Но Сергея Семака вряд ли уволят в случае неудачи. Он столкнулся с комплексом проблем, на чистку состава и строительство новой, кардинально новой команды по-хорошему нужно больше времени. Чемпионство если не сейчас, то через год.

ЦСКА опять пробьется в ЛЧ

Это какая-то сказка. На протяжении долгих лет армейцы, вне зависимости от состояния, финансового и кадрового, попадают в Лигу чемпионов. Попадут и в этот раз. За динамично развивающейся командой Виктора Гончаренко очень интересно наблюдать. Казалось, выдерни Игнашевича, Березуцких и Головина — и все посыплется. А оказалось, что армейская академия вовремя подготовила достойную смену. Евгений Гинер с Романом Бабаевым на пару продолжат демонстрировать менеджерские успехи. Пора выпускать книгу «Продать игроков в Европу, отпустить ветеранов, сделать команду из молодых и все равно попасть в ЛЧ». А все потому что надо. Очень надо.

А «Спартак» — нет

Сорри, мы не топ-лига, четырех мест в Лиге чемпионов не имеем. Спартак как всегда забуксует в переходный период и просочиться в Лигу Европы. Частичная руководства, новый тренерский штаб, семейная драма Глушакова, обновление состава, наезд на болельщиков слишком много причин, чтобы у Спартака все было хорошо. Красно-белые вернутся к обычной жизни, когда их будет штормить из стороны стороны по любому пустяку.

«Анжи» закончит как «Томь»

Сорри, мы не топ-лига, четырех мест в Лиге чемпионов не имеем. «Спартак» как всегда забуксует в переходный период и просочиться в Лигу Европы. Частичная руководства, новый тренерский штаб, семейная драма Глушакова, обновление состава, наезд на болельщиков — слишком много причин, чтобы у «Спартака» все было хорошо. Красно-белые вернутся к обычной жизни, когда их будет штормить из стороны стороны по любому пустяку.

Стадион «Динамо» ни разу не заполнится

Единственный реальный вариант устроить солдаут на обновленной динамовской арене безбожно потерян. Лига запретила проводить дерби против «Спартака» в Москве и теперь отправляет команды в Химки. Ситуацию не спасут даже простаивающие «Лужники», с имиджевой точки зрения для «Динамо» это сродни провалу. Следующие матчи бело-голубых на арене им. Льва Яшина не погрязнут в аншлагах: у «Динамо» просто нет столько болельщиков. Реальный прогноз — 10 тысяч фанов на любой другой игре максимум. Но взгляните на календарь: «Локомотив», «Краснодар», «Крылья», «Ахмат», «Ростов», «Арсенал». В списке нет даже «Зенита».

Тренер «Оренбурга» заработает повышение

Владимир Федотов удивил всех. В него влюбилась пресса, с ним хотят работать футболисты. Из мягко говоря средней команды специалист сколотил крепкого середняка, он следует по классической европейской схеме: вывел команду в премьер-лигу, занял с ней место в середине и ушел в клуб с историей, ресурсами и статусом. О перспективах Федотова говорили еще осенью, но определяющей станет весна. Когда-то в том же «Оренбурге» раскрылся Роберт Евдокимов, но отказал «Рубину». Кому не откажет Федотов?

«Локомотив» останется собой

Для качественного скачка железнодорожникам необходимы большие перемены. Новый гендиректор — совсем не то. Главный тренер? Может быть. Но в Черкизове все будет по-старому. Команда не удивит и не заставить грустить и останется в пятерке. Это позволит выполнить задачу минимум. Летом команду покинет несколько игроков, дорогу молодым Юрий Семин даст уже весной. Хотя Палыч подтягивает воспитанников к основе весьма неохотно.

Карпин выиграет Кубок России