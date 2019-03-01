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15:06 (мск), источник: ТАСС

ФК «Динамо» пока не связывался с «Химками» по поводу проведения матча на «Арене-Химки»

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Руководство футбольного клуба «Динамо» не обращалось к «Химкам» с просьбой перенести место проведения матча Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), чтобы освободить «Арену-Химки» для организации встречи «Динамо» — «Спартак». Об этом ТАСС сообщил генеральный директор подмосковного клуба Василий Иванов.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг Российская премьер-лига (РПЛ) отказала «Динамо» в проведении матча 19-го тура со «Спартаком» на стадионе в Петровском парке 10 марта. Позднее «Динамо» объявило о намерении сыграть на «Арене-Химки», при этом на 10 марта на стадионе запланирован матч ФНЛ между «Химками» и «Сибирью». Руководство «Динамо» заявило, что рассчитывает договориться с подмосковным клубом о переносе места проведения встречи.

«С футбольным клубом «Химки» по поводу переноса матча с «Сибирью» никто не разговаривал. Ни «Динамо», ни Российская премьер-лига не обращались с официальным запросом с просьбой перенести матч с «Сибирью» на другой стадион. Наша позиция осталась неизменна, руководство клуба уже направило официальные письма в новосибирский клуб и ФНЛ о том, что намерено 10 марта в 15:00 провести матч на «Арене-Химки», — сказал Иванов.

Согласно регламенту, решение о месте проведения матча «Динамо» — «Спартак» должно быть оглашено не позднее 1 марта.

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