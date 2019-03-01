Что произошло с газоном на «Динамо». Нам объяснили

Источник: РИА "Новости"

28 февраля РПЛ официально признала непригодным газон «ВТБ Арены». Так называется новый стадион «Динамо», который реконструировали более 10 лет.

В официальном заявлении РПЛ значилось следующее.

В ходе проверки установлено, что игровая поверхность футбольного поля находится в неудовлетворительном состоянии:



• несмотря на то что подогрев был включён 20 января 2019 г. и проведён посев семян газонных трав на всей площади газона, травяной покров полностью не сформирован (составляет 65−70%), всходы наблюдаются не на всей поверхности поля;



• диагностирована высокая влажность;



• корневая система не сформирована;



• прочность дернины на разрыв не соответствует минимальным показателям, при норме 25 N/m максимальные показатели от 16 до 22 N/m;



• футбольное поле не стабилизировано (отсутствует прошивка);



• при минимальной норме 75−80 Gm (Гравити) плотность газона составляет 62−64 Gm.

Несколько туманно. Поэтому мы разыскали человека, который непосредственно участвовал в принятии этого решения. Член комиссии РПЛ Владислав Лысенков рассказал «Чемпионату», что произошло с газоном, как такое могло случиться и что будет дальше.

— Насколько на «ВТБ-Арене» всё плохо?

— Не так плохо, как кажется. Есть отрицательные показатели, и должно пройти какое-то время и естественные процессы, чтобы они улучшились.

— Что нужно было делать с газоном, чтобы он оказался пригодным к возобновлению чемпионата?

— Это стечение обстоятельств. Осуждать или комментировать работу коллег я не буду, но что касается принципов выращивания газонов, на всех объектах чемпионата мира лежит гибридный газон. На стадионе такого уровня, как «ВТБ-Арена», нужно заботиться не только о красивых архитектурных объектах и историческом наследии, но и о визитной карточке каждого стадиона — поле. Театр начинается с вешалки, а футбольная арена — с поля. Чтобы оно было в порядке, нужно брать во внимание опыт коллег, других стадионов, то есть соседей вроде «ВЭБ-Арены», «РЖД-Арены», «Лужников», «Арены Химок», где постелен гибридный газон.

— Получается, такая технология решит проблему?

— Гибридный газон — путь к решению многих задач, но его нужно уметь обслуживать. Это кропотливая работа, требующая знаний и наличия спецтехники. Прошивка поля не означает, что ничего больше делать не нужно. Это целая наука, инженерия, комплекс мероприятий и решений, которые нужно учитывать. Чтобы улучшить технические показатели игровой поверхности, газон армируют полипропиленовыми волокнами или используют ковровую стабилизацию, как на стадионе на Крестовском острове. Сейчас рынок подобных услуг полон.

— Как скоро на поле «ВТБ-Арены» можно будет играть?

— Зависит от мастерства специалистов, которые будут ухаживать за этим газоном. Не претендую на истину, но, по моим соображениям, должно пройти от 14 до 21 дня. Возможно, у кого-то получится быстрее, а может, потребуется больше времени. Например, до апреля.

— Есть информация, что открытие стадиона может состояться уже в следующем сезоне. Неужели может быть такое, что газон не вырастят за несколько месяцев?

— Ситуация имеет определённые нюансы. Газон на этом стадионе рулонный, он не имеет системы гибридной стабилизации. Все показатели, которые могут выровняться, не решат проблему в корне, поэтому руководство арены может рассмотреть возможность укрепления поля полипропиленовыми гибридными волокнами, чтобы полностью исключить существующую проблему.

— Действительно ли газон должен быть готов осенью, чтобы на нём можно было играть весной?

— На приусадебном участке — возможно. На футбольном поле технологии гибридного газона предусматривают проведение по окончании сезона реновационных мероприятий (срезания газона и выращивания его заново), что происходит не реже раза в два года. Это как когда человек пошёл в баню и сделал пилинг — и его тело задышало с новой силой. Вот и газону требуется срезание накопленных органических отложений, чтобы газон мог чувствовать себя хорошо и дышать полной грудью.

— Кто виноват в том, что газон оказался не готов?

— Это пусть решает руководство арены. Но нужно проблему рассматривать комплексно и решать соответствующим образом. Может быть, в целом недооценили это направление и не придали ему особого значения, а оно очень сложное, требующее знаний и опыта. Нужно прислушиваться к мнению коллег, которые дают путь к решению вопроса.

— Прядкин сказал, что поле на «ВТБ-Арене» даже хуже, чем в Туле. Это так?

— В целом ситуация идентична, просто на неё можно посмотреть с разных ракурсов. Где-то более симпатичная телевизионная картинка, но технические показатели вообще никак не дотягивают до нормы. А где-то картинка непритязательна, а показатели чуть лучше. От перестановки слагаемых сумма никаким образом не меняется. В совокупности и там, и там есть проблемы.

Впрочем, надо отдать должное полю в Туле. Оно достаточно хорошо перезимовало. Корневая система сохранена, и, если дать газону какое-то время, природа поможет. Специалисты, которые там работают много лет, знают, что делать. Они вытянут этот газон, и он будет в достаточно хорошем состоянии. Потенциал для этого в Туле есть. На этом стадионе отсутствует крыша, что подразумевает лучшую обдуваемость и доступ солнечного света.

— Можно ли сказать, что РПЛ спасла то поле, дав ему время?

— РПЛ не то что спасла, она предостерегла от возможных ошибок. Проведя этот матч, можно было отсрочить восстановление газона. Сейчас это время можно использовать, чтобы подготовить поле к следующему туру. Впрочем, многое зависит и от погодных условий. Но я всегда верю в своих коллег и поддерживаю их.

— Насколько велика вероятность получить травму на таких полях?

— Такая вероятность есть и на идеально ровном газоне. Получение травмы далеко не всегда зависит от игровой поверхности. Иногда поле настолько хорошо держит, что это хуже, чем если бы оно «плыло». Порой твёрдое поле хуже, чем мягкое. Для техничных футболистов качество газона — главенствующий фактор. Чтобы играть в комбинационный футбол, поле должно быть более стабильным, чем было на «ВТБ-Арене» и в Туле. Хотя на газоне «Арсенала» из-за развитой корневой системы стабильность выше.