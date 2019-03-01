«Локомотив» не изменился зимой. Это провал?
Разбираемся, в каком состоянии «Локо» подходит ко второй части сезона.
Разбираемся, в каком состоянии «Локо» подходит ко второй части сезона.
«Локомотив» был, пожалуй, самым пассивным клубом РПЛ этой зимой. В конце декабря пост гендиректора покинул Илья Геркус, а вместе с ним его протеже Эрик Штоффельсхаус, который отвечал за трансферы. Новым генеральным директором стал Василий Кикнадзе, спортивным — Владимир Кузьмичев. На перестановки уже отреагировал Юрий Семин, подчеркивая желание видеть на руководящих постах в клубе людей, связанных с «Локомотивом».
Конечно, хотел бы видеть в «Локомотиве» Динияра Билялетдинова! В качестве тренера, руководителя, члена футбольного клуба «Локомотив». Потому что такие ребята, как Билялетдинов, они «Локомотив» создавали — они и должны работать. А не немец, который из Канады приезжает.
Наверное, этим и можно объяснить отсутствие новостей из штаба «Локо» этой зимой. Клуб подписал новое соглашение с Антоном Миранчуком до 2021 года, плюс переподписал еще ряд молодых игроков. В том числе Алексея Миронова, забившего крутейший гол «Зениту» на Кубке Матч Премьер.
В остальном — работа с имеющимся составом и минимум изменений.
Из официальных подписаний в «Локомотиве» — лишь аренда у грузинского «Рустави» 18-летнего вингера Хвичи Кварацхелии. Причем трансфер курировал лично Юрий Семин. Но вряд ли молодой грузин будет иметь место в основе. Скорее, это пока лишь длительный просмотр, а решение по игроку клуб примет только по окончании сезона.
Зимой «Локо» интересовался сразу рядом футболистов — полузащитником «Ромы» Анте Чоричем, форвардом «Ботафого» Сассе и колумбийцем Арольдо Пресиадо из «Депортиво Кали». Не удивляйтесь, если эти фамилии всплывут в вашей ленте через полгода. Но пока переговоры не завершились ничем (если они вообще были). Также сообщалось, что в списке интересов «Локомотива» значатся хорошо нам знакомый Веллитон, выступающий сейчас за «Кайсериспор», Янник Боли из «Далянь Ифан» и форвард «Ахмата» Аблай Мбенг. Явный намек на желание усилить атаку.
Зато Семин заявил о высоких шансах сохранить на следующий сезон Гжегожа Крыховяка. И вообще кажется, что серьезные перемены в составе «Локомотива» будут уже ближайшим летом. Плюс «Локо» никого не потерял — все лидеры здоровы и не ушли в другие клубы. Розданные по арендам Портнягин, Маргасов и молодой Климов не рассматривались Семиным даже как игроки обоймы.
Логично, что и в составе «Локомотива» произошли минимальные изменения. Семин дал шанс показать себя ряду молодых игроков и отметил, что они готовы приносить пользу первой команде, а в целом наигрывал связи между имеющимися футболистами, в основном варьируя схемы 4−4−1−1 и 4−2−3−1.
Интересно, что ни в одном товарищеском матче не принял участие Мануэл Фернандеш, который был близок к уходу зимой и наверняка покинет команду летом. Судя по всему, в оставшейся части сезона он тоже не сыграет, чтобы поберечь себя и не получить повреждение перед летним трансферным окном.
У «Локомотива» крепкий по меркам РПЛ состав, который вряд ли навяжет серьезную борьбу за чемпионство, но поборется за попадание в Лигу чемпионов.
22.01 «Зенит» — 3:1 (Миронов, Ан. Миранчук, Смолов)
25.01 «Ростов» — 1:1 (Баринов)
29.01 «Спартак» — 0:4
06.02 «Краснодар» — 0:1
10. 02 «Хогесунд» — 3:1 (Фарфан, Эден, Ан. Миранчук)
13.02 «Конгсвингер» — 0:0
21.02 «Викинг» — 5:1 (Эдер, Фарфан, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Кварацхелия)
25.02 «Сарпсборг» — 1:0 (Ан. Миранчук)
26.02 «Мольде» — 1:1 (Игнатьев).
02.03 «Крылья Советов» (д)
10.03 «Анжи» (г)
17.03 «Краснодар» (д)
30.03 «Динамо» (г)
07.04 «Зенит» (д)
14.04 «Ахмат» (г)
21.04. ЦСКА (д)
23.04 «Ростов» (г)
28.04 «Енисей» (д)
05.05 «Арсенал» (г)
12.05 «Рубин» (д)
19.05 «Урал» (г)
26.05 «Уфа» (д).
Мы уже видим, что молодые игроки в состоянии помочь нам в дальнейшем и могут конкурировать с футболистами первой команды. Нам пришлось поменять планы
из-запереноса кубкового матча с «Рубином». Возникли определенные сложности, но это часть жизни. Футболисты долго не были дома — ничего страшного. Очень хорошо, что никто из игроков не получил травм в последних матчах. Мы должны быть готовы к возобновлению чемпионата.