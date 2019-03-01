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19:29 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Кулика принес «Анжи» победу над «Оренбургом» в матче чемпионата России

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Махачкалинский «Анжи» одержал победу над «Оренбургом» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: Р-Спорт

Встреча, прошедшая в пятницу в Оренбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Анжи». Гол на 59-й минуте забил Владислав Кулик ударом со штрафного. На 56-й минуте с поля был удален игрок хозяев Михаил Сиваков.

«Анжи» набрал 18 очков и поднялся на 13-е место в чемпионате России, «Оренбург» с 22 очками идет десятым.

В следующем туре «Анжи» 10 марта примет московский «Локомотив», днем позже «Оренбург» в гостях сыграет с «Краснодаром».

Оренбург
0:1
Первый тайм: 0:0
Анжи
Футбол, Премьер-лига, Тур 181.03.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Газовик, 2453 зрителя
Главные тренеры
Владимир ФедотовМагомед Адиев
Голы
Владислав Кулик58′
Составы команд
91Евгений Фролов
22Юрий Дюпин
86′
12Андрей Малых
18Апти Ахъядов
13Сергей Терехов
6Иван Маркелов
32′
3Михаил Сиваков
39′57′
3Игорь Удалый
6Силвие Бегич
34′
28Павел Калошин
58Адессойе Ойеволе
30Евгений Гапон
8Даниэл Мишкич
5Владислав Кулик
29Вадим Афонин
29Гаэль Белла Ондуа
19Алексей Сутормин
53′79′
99Камиль Закиров
16Рикарду Алвеш
9Андрес Понсе
79′
77Никита Маляров
46′
19Павел Долгов
10Денис Попович
10Адлан Кацаев
69′72′
7Джордже Деспотович
70′
7Хуан Эдуардо Лескано
9Андрей Козлов
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты2
10Удары (всего)4
3Удары в створ2
1Штанги, перекладины0
14Угловые0
21Фолы22
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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