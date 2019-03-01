Гол Кулика принес «Анжи» победу над «Оренбургом» в матче чемпионата России
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Махачкалинский «Анжи» одержал победу над «Оренбургом» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Махачкалинский «Анжи» одержал победу над «Оренбургом» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в пятницу в Оренбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Анжи». Гол на 59-й минуте забил Владислав Кулик ударом со штрафного. На 56-й минуте с поля был удален игрок хозяев Михаил Сиваков.
«Анжи» набрал 18 очков и поднялся на 13-е место в чемпионате России, «Оренбург» с 22 очками идет десятым.
В следующем туре «Анжи» 10 марта примет московский «Локомотив», днем позже «Оренбург» в гостях сыграет с «Краснодаром».
|Владимир Федотов
|Магомед Адиев
|Владислав Кулик
|58′
|91
|Евгений Фролов
|22
|Юрий Дюпин
86′
|12
|Андрей Малых
|18
|Апти Ахъядов
|13
|Сергей Терехов
|6
|Иван Маркелов
32′
|3
|Михаил Сиваков
39′57′
|3
|Игорь Удалый
|6
|Силвие Бегич
34′
|28
|Павел Калошин
|58
|Адессойе Ойеволе
|30
|Евгений Гапон
|8
|Даниэл Мишкич
|5
|Владислав Кулик
|29
|Вадим Афонин
|29
|Гаэль Белла Ондуа
|19
|Алексей Сутормин
53′79′
|99
|Камиль Закиров
|16
|Рикарду Алвеш
|9
|Андрес Понсе
79′
|77
|Никита Маляров
46′
|19
|Павел Долгов
|10
|Денис Попович
|10
|Адлан Кацаев
69′72′
|7
|Джордже Деспотович
70′
|7
|Хуан Эдуардо Лескано
|9
|Андрей Козлов
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|10
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|14
|Угловые
|0
|21
|Фолы
|22
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Тихон Калугин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)