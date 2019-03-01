Гол Кулика принес «Анжи» победу над «Оренбургом» в матче чемпионата России

Встреча, прошедшая в пятницу в Оренбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Анжи». Гол на 59-й минуте забил Владислав Кулик ударом со штрафного. На 56-й минуте с поля был удален игрок хозяев Михаил Сиваков.