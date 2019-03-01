«Качественный иностранец стоит 5−15 миллионов евро, аналогичный россиянин — 30−35». Главное — из интервью Семака

Источник: Спорт-Экспресс

О старте сезона

— Сезон сложно начался. Всегда бывает так после чемпионата мира. Сокращается пауза для подготовки игроков сборных. Но начали мы неплохо, хотя в концовке года не хватило эмоций и запаса прочности: один футболист вылетел, второй… Не смогли найти равноценную замену в видоизмененных схемах. Приятно, что ушли на перерыв лидерами. Даже если бы ушли с небольшим отставанием от первого места, это нормально. Получили возможность передохнуть, перегруппировать силы и постараться как можно лучше провести вторую часть сезона.

О турнире в Катаре

— Мы планировали сбор в Катаре еще в сентябре. Искали спарринг-партнеров. Потом пришла идея организовать в эти сроки турнир. Этот сбор ничего нам не стоил — клубу он был выгоден с точки зрения экономики. А команде пришлось вносить коррективы, потому что мы не планировали проводить три игры. В этом нет ничего страшного, потому что результат нами всерьез не воспринимался — это же предсезонные матчи. Кто-то лучше готов, кто-то хуже — все в разном состоянии. А критика — это нормально. Когда команда показывает результат, ее не критикуют, а когда не показывает — критикуют. Нормальное явление.

О трансферах

— За время работы мне нужно было разобраться с тем количеством игроков, у которых был контракт. Нужно было понять, куда двигаться, кого продавать, кого покупать, кого отдавать в аренду. Невозможно большим количеством игроков управлять одновременно. К сожалению, летний трансферный период был упущен, зимнее окно провели успешнее. С одной стороны, ушел наш лидер (Леандро Паредес — Прим. «СЭ»), но появилась возможность взять трех новых игроков. Нам нужна была свежая кровь.

О центре защиты

— Я не думаю, что конкуренция в центре обороны слишком высокая. До прихода Ракицкого у нас было четыре игрока на этой позиции — Иванович, Мевля, Маммана, который долго восстанавливался после серьезной травмы, а также Нету, у которого заканчивается контракт. Логично, что требовалось усилить эту позицию, мы говорили об этом еще летом. Ракицкий — очень качественный футболист, не сомневаюсь, что он нам поможет. Излишней конкуренции на этой позиции у нас нет.

Об Азмуне и Кокорине

— Рассчитывали на возвращение Кокорина в строй еще с июня. К сожалению, он вернулся на очень короткий срок. Была надежда, что он вернется в зимнюю паузу, но, исходя из имеющейся информации, ожидать его, к большому сожалению, не стоит. В дерби юриспруденции разбираться не буду — для меня ситуация не совсем ясна. В отсутствие Кокорина нам нужно было усиливать атакующий потенциал, Дзюбе требовалась конкуренция. Бывают матчи, когда ему нужно дать отдохнуть, когда у него возникают проблемы. Поэтому еще один качественный форвард нам не помешает, а даже поможет. Есть еще Заболотный, появился Азмун. Мы говорили, что если появится возможность взять игрока, который будет сильнее, то постараемся ею воспользоваться.

О составе

— Количество игроков у нас достаточное. Качество? На какой позиции у «Зенита» самые сильные игроки в чемпионате? Можете назвать хоть одну позицию? Нам есть куда двигаться. У нас и конкуренция в составе увеличится, и игроки должны стремиться стать лучшими в лиге. Чтобы выиграть чемпионат России, нужны самые сильные легионеры и самые сильные россияне. А у нас есть проблемы и с россиянами, и с качеством иностранных игроков.

О перспективах

— Я понимаю, что у нас хорошая команда, которая не сильнее и не слабее конкурентов. А средний уровень команд чемпионата России сейчас ниже, чем был 2−3 года назад — тогда были более качественные игроки. Клубы могли себе позволить дорогостоящие покупки. Наша зимняя трансферная кампания позволит нам сделать шаг вперед. Мы стояли на месте летом, а сейчас двинулись вперед. Сделаем все, чтобы добиваться результата, а летом нужно будет делать еще шаг.

О лимите и академии

— Лимит — это большая проблема для меня как для тренера команды. Качественного иностранца можно купить за 5−15 миллионов евро, а потом еще можно заработать на его продаже, а аналогичного уровня российский игрок стоит 30−35 миллионов. Естественно, клуб не может себе позволить его. Все игроки уровня сборной России стоят больших денег, и контракты у них гораздо больше, чем у игроков не с российским паспортом. Это большая проблема. Мы будем только рады, если игроки из нашей академии будут появляться и докажут, что достойны места в обойме.

О травмах

— У Шатова есть сложности, что-то сложно прогнозировать. К нему добавились Кузяев и Ерохин. Ждем, когда они смогут нам помочь. И это игроки с российским паспортом. Жиркова мы стараемся встраивать, постепенно подводить. Все ждем, надеемся, что он поможет нам, а травма не будет ему мешать. Игрок для нас очень важный.

О лидерстве